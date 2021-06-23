免擠車站群聚！台鐵「新售票機」就可退票　40個車站8月都能用

▲台鐵新一代自動售票機設有退票功能。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

適逢國內新冠肺炎疫情嚴峻，不少人有退票需求，台鐵也提供退票免手續費優惠，不過如果須至車站窗口排隊等待退票，恐有群聚疑慮，而交通部台鐵局設置新一代多功能自動售票機，正好具備全國首創的退票功能，40個車站將於8月設置完畢，新機還具有5大亮點，正好適合疫情中使用。

台鐵新代自動售票機能以現金進行4大電子票證加值功能，並具備國內軌道運輸獨有的車票退票功能，另分成「一般型」及「無障礙型」兩種形式，無障礙型除了降低操作介面高度之外並具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，即可自動數幣並找零。

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台鐵臉書粉專「fun台鐵」表示，今年4月起已陸續在全台車站設置新一代自動售票機，新機配有五大亮點，第一，國內首創機器退票，旅客未來退票時無須再到窗口排隊，只需至新售票機選擇退票服務，不過若於超商取票者，仍需至售票窗口辦理退票。

第二，操作流程更便利，除了更直覺的操作方式，未來可在新型售票機上購買對號列車、非對號列車等的車票。第三，多元付款方式，除了現金、信用卡等常見支付方式外，也可使用電子支付購買車票；退票時也會依據支付方式有相應的退款方式。

▲台鐵40個車站8月底前都將設置新一代自動售票機，其中也包括板橋站。（圖／記者湯興漢攝）

第四，支援多國語言，新一代多功能自動售票機支援11國語言，選取語言後，購票期間也會有相應的語音輔助提示，讓外國旅客購票也可以更加快速。第五，友善輪椅族群，新機降低了操作界面高度，也提供零錢多枚投服務，使用「無障礙自動售票機」購票時，只需將零錢整把投入投幣口，機器會自動數幣並且找零。

新型自動售票機分三階段建置，第一階段預計今年8月以前於南港站、松山站、台北站、板橋站、桃園站、台中站、台南站、高雄站、宜蘭站、羅東站、花蓮站和台東站等40個車站建置144台新機。

第二階段將於明(111)年3月以前完成144台建置，並於同(111)年10月以前再完成第三階段的144台建置，全線完成432台新型自動售票機更新作業。