鐵道迷必訪！線上參觀「扇形車庫」　火車轉360° 1天要修17輛車

▲台鐵扇形車庫是熱門的國旅景點之一。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵）

記者李宜秦／台北報導

第三級防疫警戒持續，指揮中心呼籲避免非必要的活動，包括跨區域的旅遊行為。交通部台鐵局配合指揮中心公告，自5/16起暫停對外開放彰化機務段所屬扇形車庫。Fun台鐵今日公布一支「線上參觀扇形車庫」的影片，讓久未出遊的民眾過過乾癮。

台鐵臉書粉專fun台鐵表示，隸屬臺鐵彰化機務段的扇形車庫，是機務段同仁保養檢修的動力車庫，同時也是著名的鐵道朝聖點。最近因為疫情關係暫停對外開放，不過內部工作仍持續，因此特意拍攝一支影片，讓民眾「線上參觀」。

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▲台鐵列車可360度旋轉進入車庫檢修。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵）

影片指出，台鐵同仁無論颳風或下雨，每日都需進行檢修作業，彰化扇形車庫的機車台可以進行360度旋轉，讓機車頭掉頭，進入車庫停留或檢修，若要返回車庫，則由轉車台進入適當股道。

台鐵檢修同仁每天需排定2輛機車進行二級檢修、15輛機車進行一級檢修，機車完成保養後駛出車庫，再依照班表計畫，進行後續的運用上工。fun台鐵貼文指出，「待在家裡這麼長時間，鐵粉們想必都悶壞了，大家再忍耐一陣，扇形車庫與大家約定好了，疫情結束後再相見」。