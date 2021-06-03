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社會 社會焦點 保障人權

歐盟情資：大批K他命偷渡來台　檢警追出40公斤毒品4嫌收押

 記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警與歐盟執法單位長期合作，駐荷蘭聯絡官去年10月接獲比利時海關情資，有販毒集團走私大批K他命毒品至國內販賣，台警經清查過濾比對出特定犯嫌身分後，刑事局國際刑警科報請士林地檢署林思吟檢察官指揮偵辦，並與台北市士林、大同警分局、刑警大隊、新北市警局刑大共組專案小組，深入追查這起跨國運毒案。

▲台國際刑警接獲歐盟情資，接連在台北市兩停車場內查獲37公斤的毒咖啡包及其他新興毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台國際刑警接獲歐盟情資，接連在台北市兩停車場內查獲37公斤的毒咖啡包及其他新興毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台國際刑警接獲歐盟情資，接連在台北市兩停車場內查獲37公斤的毒咖啡包及其他新興毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台國際刑警接獲歐盟情資，接連在台北市兩停車場內查獲37公斤的毒咖啡包及其他新興毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

案經專案小組連月跟監蒐證，發現犯嫌不斷變換車輛，製造斷點企圖躲避檢警追查，並疑將大量違禁物品載運他處藏放，專案小組也不斷更換跟踪方式，終於掌握犯嫌行踪與犯罪證據。

國際刑警配合上述司法警察機關合作，5月29日在台北市大同區2處停車場所停放犯嫌車輛上，分別查獲大量毒品咖啡包，其中大龍街停車場查獲第3級毒品咖啡包1503包，在延平北路4段停車場查獲第3級毒品咖啡包6403包、這些混裝好的毒咖啡包重達37.5公斤，另外查扣約2.3公斤K他命：並查扣疑似新興毒品等不明藍色藥丸、橙色藥丸、白色晶體粉末等，拘提林姓主嫌等4名犯嫌到案，犯嫌經士林地方檢察署向法院聲押獲准。

刑事局指出，林姓主嫌等4人販毒集團，分裝大量毒品咖啡包，意圖利用台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情緊張、警力吃緊，趁機對外販售牟取暴利，由於毒咖啡包施用者多以群聚吸食為主，一旦流入市面恐成防疫破口，所幸本案在檢警共同努力下及時阻斷供貨源頭，並效遏止吸毒可能群聚衍生染疫風險，也展現檢警緝毒之決心。

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