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社會 社會焦點 保障人權

喝1罐不夠壓驚？美髮師撞殺黃暐瀚母後　13分鐘內「1+4買5罐」

▲賓士男撞死晨運婦。（圖／記者鄧木卿攝）

▲賓士男撞死晨運婦。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲方姓男子5日凌晨3點多駕駛黑色賓士車，飆速撞死並拖行50公尺70歲陳姓婦女後，不但沒有馬上報警，反而跑進超商買酒喝，一度傳出方男是買了4罐麒麟霸啤酒，而不是1罐海尼根，經警方訪查超商店員後發現，方男確實是買1罐，但為何發票時間在後的4罐啤酒發票會有方身上，警方正調閱監視器，釐清購買4罐的人有無涉案。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人後，衝進超商買酒喝。（圖／民眾提供）

▲▼台中賓士男酒駕撞死人後，衝進超商買酒喝。（圖／民眾提供）

從事美髮業的方姓男子清晨3點多，開著黑色賓士車在東興路一段、樹義一巷口，撞死正要過馬路的70歲陳姓婦人，還拖行大約50公尺，經查，陳婦是名嘴黃暐瀚媽媽，消息一出，引起各界撻伐。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人後，衝進超商買酒喝。（圖／民眾提供）

據了解，方男昨晚10點和友人去KTV歡唱，待到12點半回家，直到3點多又出門，理由是要去看正在裝潢的分店，該分店就在他買啤酒的超商樓上。

方男肇事後第一時間不是打電話報警，而是先去超商買啤酒喝，理由是太過緊張，要喝酒壓壓驚，直到喝完1罐啤酒後才報警，而警方到場後又依規定等了15分鐘才酒測，測得酒精值0.4mg/L。

警方從方男所提供的在超商購買的收據發現，方男購買了4罐麒麟霸啤酒，及1元的購物袋，但是方男製作筆錄時卻供稱只買了1罐海尼根，說法有所出入，經再詢問店員後得知，方男確實是買了海尼根，購買時間是3點28分，而這張麒麟霸啤酒發票的購買時間是3點41分，是另一人所買，但為何相差13分、後買的發票會在方的身上？

警方表示，將調閱店內和店外監視器釐清方男當時身旁是否另有其人，以及這人是否和這件車禍有關？

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