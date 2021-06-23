若三級延長「關在家2個月」快悶出病！1族群超適應：如魚得水好嗎

▲三級警戒擬延長至7月12日。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

全國三級警戒計畫延長到7月12日，許多5月就開始居家辦公的人，可能還要繼續待在家待滿2個月，生活型態突然巨大轉變，有些人早已忍不住，「幾乎完全無法從事任何外面的休閒娛樂，大家有覺得快被三級關出病來了嗎？」

原PO在PTT表示，三級警戒的生活剩下上班、吃飯、睡覺這類基本瑣事，連上班也改為WFH模式，多數人謹守防疫指引1個月沒出門了，電影院、美術館等營業場所都關閉，商圈與夜市也變得冷清，「幾乎完全無法從事任何外面的休閒娛樂」，在家關久了開始煩躁、無聊，快要被悶出心理疾病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宅男宅女覺得生活沒有明顯差異。（示意圖／unplash）



不少宅男宅女認為，疫情下的生活模式沒太大改變，改為WFH更可以宅到極致，「一堆宅宅如魚得水好嗎？不要妨礙達爾文工作」、「宅宅覺得完全沒問題」、「邊緣人覺得沒差，反正三級前每天的生活也一直只有上班、吃飯、睡覺」、「沒感覺，本來就很宅，倒是吃東西真的不方便，外送不能上來，我真的不想踏出家門啊～」

多數網友指出，雖然有點煩悶，但為了防疫還是可以忍，不過最麻煩的就是「禁止內用」，餐點改成外帶回家吃還要自己收拾，且美味程度也打折，「不能出門玩覺得沒差，但不能在外吃飯超麻煩」、「有點不便但能接受，還找到很多新樂子」、「我覺得好像有點習慣了，剛開始有點悶」、「本來就宅，只覺得一直外帶很麻煩。」