中央開放入境普篩　趙少康：時間會還國民黨公道

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

印度Delta變種病毒，成為全球新冠肺炎疫情流行的主要病毒株。為了防堵印度Delta變種病毒侵台，中央流行疫情指揮中心擬開放入境普篩。對此，中廣董事長趙少康直言，若超前部署好好做，聽在野的不執著，若不受顏色挑撥又會怎麼做？可惜沒如果，只剩下結果，時間，會還給國民黨公道。

趙少康22日在臉書表示，過去一年，在野黨及藍營執政縣市提出的建議被嗤之以鼻，動輒被扣上「逆時中」的大帽子，中央以絕對多數優勢否決在野提案，導致國民黨的努力全徒勞無功，最近的「普篩、快篩」爭議就是一例，去年起，他和國民黨大聲疾呼，應入境普篩守好國門，遭民進黨從官員到側翼極盡嘲諷，「普篩仔」等難聽的稱號在網路流傳，直到疫情一發不可收拾，蔡政府終於「校正回歸」，開放民眾自行快篩以及入境普篩。

趙少康指出，蔡英文身為國家元首與執政黨主席，不應該「是在野就封殺，苗頭不對再落後部署校正回歸」，不幸的是，這樣的案例比比皆是，民進黨的一意孤行與自我感覺良好，不只刻意弱化在野黨功能，更因一己之私，拉著全民一起陪葬、受苦，這一年來，被民進黨「 先否決後照抄 」的政策不勝枚舉，在不專業的政治考量下誤了決策先機，包括：凍漲夏季電價、興建類方艙醫院、免費打疫苗、入境普篩，甚至一年多前的戴口罩呼籲，無一不是國民黨率先提出。

趙少康說，如果不要這麼多政治算計，只花心思抹黑抹紅在野黨，是不是就能減少這麼多悲劇的發生？「但，時間不會回頭，可惜沒如果，只剩下結果」。