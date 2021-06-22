快訊／新北孕婦24日開打疫苗　這17間醫院可打莫德納！





▲疫苗依序開打。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜22日宣布，明早9點起，居住於新北市的不分戶籍孕婦23日9點起可預約接種疫苗，將於24、25日施打，選擇莫德納疫苗者，需前往17間專責醫院施打。

侯友宜表示，明起新北市在籍或不在籍孕婦只要持孕婦健康手冊皆可到醫療院所預約，經過產檢醫師諮詢及現場醫生專業評估，決定是否施打疫苗。

可以選擇施打AZ或莫德納。

侯友宜進一步說明，如果想要選擇AZ可直接接在27家醫院及29區衛生所施打，若想選擇莫德納，目前可前往17家醫院施打。

17間專責醫院：

醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院

新北市立聯合醫院

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

衛生福利部臺北醫院

衛生福利部樂生療養院

新泰綜合醫院

國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院

仁愛醫院

瑞芳礦工醫院

國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院

天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院

新北市立土城醫院（委託長庚醫療財團法人興建經營）