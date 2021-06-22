台東第11天零確診　第二波疫苗預約首日四衛生所額滿

▲▼ 台東第11天零確診，饒慶鈴召開記者會說明第二波疫苗預約首日已有四衛生所額滿。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導



「謝謝美日接力送愛，緩解我們疫苗的燃眉之急」，台東連續11天無本土確診，台東縣這一波收到中央撥補6,400劑疫苗，今日開放疫苗預約，至中午已逾5成完成預約，並已有四個鄉衛生所額滿。縣長饒慶鈴今(21)日召開疫情記者會說明相關狀況，請符合資格的鄉親盡速上網或電話預約，並呼籲中央全面開放孕婦、擴大第7類維持社會機能正常運作人員，包括讓各級學校教職人員也能在8月底開學前彎成施打疫苗。

饒慶鈴於記者會表示，台東縣今(21)日連續11天0確診，維持累計22例確診個案。此波疫苗6,400劑於今、明(22)兩日開放台東馬偕預約網站、16鄉鎮市公所衛生所電話預約，今8:30起至中午已逾5成完成預約，其中，大武、金峰、海端及長濱等四鄉已額滿。台東市衛生所也達7成，其他鄉鎮還可預約，專供第1至3類人員預約的台東馬偕網站已預約5成5，接種日期6/23、6/25已額滿，6/27尚有名額；鄉鎮衛生所預約部分，65歲以上原住民與75歲以上長者預約佔4成，目前共10位第1至3類孕婦撥打孕婦專線；洗腎患者及住宿型養護機構名冊已備妥，待機構準備好即可前往施打。

饒慶鈴也特別針對美日捐贈的疫苗表達感謝，暫時解除台灣的燃眉之急，並呼籲全面開放孕婦登記施打，台東已預作準備開始造冊，待中央開放即刻施打。另外，也籲請中央擴大增列第7類維持社會機能正常運作的人員，像是臺東果菜市場、肉品市場及中央市場等工作人員皆與民生供應相關，希望一併納入，以便及早造冊因應。針對教育部分，縣府教育處已依照教育部規定上傳縣內幼兒教師及工作人員名單，部過，饒縣長也向中央請命，呼籲同步開放上傳其他高中職以下各級學校教職員及工作人員名單，讓所有教職員能夠在8月底開學前打完疫苗。

饒慶鈴最後表示，中央持續分配疫苗，縣府將持續服務每一位有施打意願的鄉親，但因為疫苗數量還是有限，請鄉親耐心等候，做好個人防護，勤洗手、戴口罩、不群聚，保護自己也保護家人。

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