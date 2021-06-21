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哈薩克「中亞最大」陸上風電運行　陸投資興建「可滿足1百萬戶」

▲大陸國家電力公司投資的哈薩克陸上風電項目正式投入運行。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸國家電力公司投資的哈薩克陸上風電項目正式投入運行。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家電力投資集團有限公司（下稱國家電投）在哈薩克興建的風電系統於昨（20）日成功併網運行。這項工程於2019年7月開工建設，為中亞地區裝機容量最大的風電項目。該風電系統投產後，每年3.5億千瓦時的電能將改善哈薩克南部地區的缺電現狀，滿足該地區一百多萬戶家庭的用電需求。

《澎湃新聞》報導，哈薩克火力發電在總發電量中佔比超過8成，且集中在煤炭資源富集的北部地區。而南部城市電力消費量約佔全國的70%，電力供應不足，需從北部遠距離輸送。

據了解，大陸國家電投旗下中國電力提出利用哈薩克南部地區風力資源優勢，開發包括風電在內的清潔可再生能源方案，於2018年與哈方簽署札納塔斯100MW風電項目合作開發協議。在兩年建設期間，歷經疫情反覆、封關設備滯留、凍土期工期影響等問題。

直至2020年9月，首批風機實現併網發電；2021年6月9日，完成全部40台風機吊裝；2021年6月20日札納塔斯100MW風電最後一台風機順利併入哈薩克國家電網，所有風機運行參數顯示正常，解決當地南部地區缺電問題。

札納塔斯風電公司總經理郭強介紹稱，項目全容量併網後，在緩解哈南部地區缺電的同時，與同容量燃煤發電廠相比，每年可節約標準煤10.95萬噸；減少二氧化硫排放量1031噸，氮氧化物934噸，二氧化碳排放量28.9萬噸，煙塵排放量322噸，減少灰渣排放量3.29萬噸。

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