　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵局員工被狂操13人確診「交通產業居冠」　工會發起怒退獎章

▲▼開車戴口罩,自駕,二人以上要戴口罩,口罩,防疫,郵差,郵局,送信。（圖／記者姜國輝攝）

▲中華郵政累積13人確診。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／台北報導

本土疫情持續嚴峻，中華郵政員工累積有13人確診，染疫人數在交通運輸相關產業裡居冠。台灣郵政產業工會不滿，從去年起承擔防疫國家隊任務，協助運送酒精、口罩，更配合發放三倍券，與全民休戚與共，但基層提出的積極防疫訴求，局方不是詭辯，就是當作耳邊風。工會怒批堅守崗位卻被當成塑膠，獎牌與首日封猶如免洗認證，郵工們豈能繼續忍氣吞聲，即起接受同仁退回，表達憤怒。

▲▼貨運業停收包裹，苦了郵差。（圖／翻攝自王國材臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貨運業停收包裹，苦了郵差。（圖／翻攝自王國材臉書）

交通部長王國材日前在臉書PO文指出，「郵政公司同仁辛苦了！」從照片中可見，整個地面被包裹佔滿，暴增的包裹量讓中華郵政負擔相當重。但篇文章引起台灣郵政產業工會不滿，工會表示，中華郵政至今已經13名郵政員工確診，1名快篩陽性，染疫人數在交通運輸相關產業裡居冠。交通部的放任、事業單位的不作為，是最大的禍首！王部長絲毫沒意識到「同仁辛苦」的一大原因，正是中華郵政跟交通部自己。

▲▼貨運業停收包裹，苦了郵差。（圖／翻攝自王國材臉書）

▲交通部長王國材PO文，「郵政公司同仁辛苦了！」（圖／翻攝自王國材臉書）

工會說，由基層同仁提出的積極防疫訴求，如周六停止營業、公告延長郵件投遞時效、暫停廣告郵件及代收貨款郵件之投遞、縮短營業時間...乃至於爭取優先施打疫苗，局方不是詭辯，就是當作耳邊風。

疫情延燒，宅配隨之升溫，包裹與快捷爆量、負荷遽增，原本縮編的人力更顯吃緊。接著紓困4.0上路，發放的工作又落在同仁身上。當大家如履薄冰、儘可能降載業務量時，只有中華郵政火力全開，不斷地推同仁上陣，只為了一句「承擔」。

另外，工會質疑，疫情指揮中心日前公佈了新版的疫苗接種順位，交通部才被動地表示要彙整相關產業從業人員清單。不是一聲不吭，就是一次把52.6萬人甩鍋給疫情指揮中心，這就是交通部負責任的表現嗎？而中華郵政彷彿神隱，連出面為同仁出點聲音都做不到。

工會怒批，主管機關與事業單位防疫不作為、繼續狂操郵政同仁；一方面又頂下紓困工作，疫苗也遙遙無期。郵政同仁四面楚歌，這樣的「冒險犯難」幾時能休？酒精、口罩、三倍券，在過去一年，是基層同仁們齊心合力，才使得去年疫情得以穩定、使經濟民生得以獲得復甦。郵工們與全民休戚與共，得到的卻只是一枚紀念獎章與首日封。

▲▼郵政產業工會發起怒退獎章首日封。（圖／翻攝自台灣郵政產業工會FB）

▲郵政產業工會發起怒退獎章首日封行動，表達抗議。（圖／翻攝自台灣郵政產業工會FB）

「不稀罕！」、「退回去！」郵局同仁們的憤怒聲不絕於耳，「承擔」的滋味，永遠不是在辦公室吹冷氣、寫公文下指令的人們所能體會。紀念獎章與首日封猶如對同仁的冷嘲熱諷；今昔相比，更顯尊嚴踏地。工會表示，堅守崗位卻被當成塑膠，獎牌與首日封猶如免洗認證，郵工們豈能繼續忍氣吞聲，宣布發起怒退獎章首日封行動。

後續工會也將在符合防疫規定的條件下，由三位幹部帶著大家的獎章及首日封前往行政院，向政府、交通部及局方表達郵工們的憤怒與最深沈的抗議。

ET快訊
LIVE／機組員「3+11」將修嚴　陳時中最新說明
不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光
人妻打手遊尬上2小王！自白「曾壞10次↑」　老公提告結果傻眼
蛋放桌上忘記吃！孵出五隻小萌鴨　他「瞬間不餓了」
3+11被指破口！機組員檢疫將加嚴「7+7」　交長下午說明
賈永婕正在送「救命神器」　各界支持響應！她回應了
怕帶病毒回家！護理師輕生亡　醫師公會說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹市長者疫苗端午開打　6色通知單分區注射！通關搶先看

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

3+11是破口！機組員檢疫7月起又加嚴　交長下午指揮中心說明

端午連假上山透氣！平溪人崩潰「外面一堆人、車」：拜託不要上來

紅色迷人「小愛心」 台南水道博物館發現滿滿相思豆

怕帶病毒回家⋯護理師輕生亡！醫師公會籲：讓同住家人優先打疫苗

居家防疫亂買東西！口罩支架、酒精噴霧被點名最廢　網：超難用

全家快篩陰性「PCR都轉陽」！她在家閉關2個月竟確診：全是無症狀

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

王大陸遭柯震東虧「吻蔡卓宜事件」秒斷線XD　揭大平台真相..「同台朴敏英沒人注意」心很涼

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

端午連假管制「匝道成停車場」！　主線比省道空...物流1小時開1公里

竹市長者疫苗端午開打　6色通知單分區注射！通關搶先看

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

3+11是破口！機組員檢疫7月起又加嚴　交長下午指揮中心說明

端午連假上山透氣！平溪人崩潰「外面一堆人、車」：拜託不要上來

紅色迷人「小愛心」 台南水道博物館發現滿滿相思豆

怕帶病毒回家⋯護理師輕生亡！醫師公會籲：讓同住家人優先打疫苗

居家防疫亂買東西！口罩支架、酒精噴霧被點名最廢　網：超難用

全家快篩陰性「PCR都轉陽」！她在家閉關2個月竟確診：全是無症狀

快訊／端午連假匝道塞車回堵　蘇貞昌下令：彈性調整管制

竹市長者疫苗端午開打　6色通知單分區注射！通關搶先看

阿巴西簽約成羅生門　經紀團隊否認加盟新北中信

食力foodNEXT／漲漲漲！新冠疫情爆發　食物通膨時代即將來臨

快訊／蘇貞昌下令「杜絕打疫苗亂象」　要求指揮中心督導地方政府

湖北菜市場氣爆「搜救出144人」　省長趕往現場「民眾排隊捐血」

爆炸性頭痛　當心腦動脈瘤破裂

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

爆款精品運動鞋！VALENTINO特大鉚釘、BALENCIAGA懸空鞋跟帥翻

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

醫：每日新增要降到200例以下了

高雄疫苗開打超快　他曝凌駕全台的「偷吃步」

一家6口確診　霧峰快炒店「不明感染源」可能找到了

女主持1個月只出門3次仍確診！醫嘆：問題不在次數

一家三口確診！嬤往生、父女隔離　醫看新聞倒吸一口氣

畢典線上致詞！台南家長會長「兄弟勸世」讓網笑翻

接種AZ後死亡個案　指揮中心揭死因：急性心肌梗塞

何時可恢復正常生活　台大醫曝疫苗施打率：大家撐住

仁愛醫院傳院內確診！院方證實：2人染疫

滯留鋒重返時間曝！今午後防大雨　收假日變天

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

北市身分證末碼採買　婆媽一刷GG怒：沒病死先餓死

高雄女老闆申請紓困2.0　聽手續費傻眼

每日約進帳200萬至3000萬噸 水庫蓄水率回升

更多熱門

相關新聞

包裹大爆量　物流停收換郵差慘了

包裹大爆量　物流停收換郵差慘了

疫情嚴峻使得網購、電商平台訂單大爆量，物流業者吃不消紛紛暫停接單，同時也讓郵件湧入中華郵政，苦了郵差。根據中華郵政統計，6月1日至9日，包裹量平均一天14.1萬件，相較5月同期11.3萬件，還多了約3萬件，另外，快捷郵件平均一天得投遞高達7萬多件，同樣也比過去平均一天4.6萬件，多了3萬件。

雙鐵、郵局員工可望搶先打到疫苗

雙鐵、郵局員工可望搶先打到疫苗

又增1郵差「喉嚨癢癢的」快篩陽

又增1郵差「喉嚨癢癢的」快篩陽

郵局憂換匯票人潮成破口　指揮中心回應了

郵局憂換匯票人潮成破口　指揮中心回應了

中華郵政放寬壽險戶確診理賠標準

中華郵政放寬壽險戶確診理賠標準

關鍵字：

中華郵政郵政產業工會

讀者迴響

熱門新聞

腹痛發燒以為脹氣！女童急速惡化裝葉克膜

新北護理師疑壓力大上吊亡！夫淚崩

被指私下傳訊安慰何孟遠！　元元怒曝「幕後真兇」

「救命神器」來了！賈永婕捐各醫院

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

醫：每日新增要降到200例以下了

醒醒吧！粉絲才不買BTS餐的紙袋

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

助攻水庫！最大贏家一天賺夠2個月

看照買房　「秘密空間」讓她傻了

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

高雄疫苗開打超快　他曝凌駕全台的「偷吃步」

ICU醫生「爆哭致敬」賈永婕！

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

新北女醫護負責人「上吊亡」！背景曝

更多

最夯影音

更多
男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！
柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面