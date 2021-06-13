郵局員工被狂操13人確診「交通產業居冠」　工會發起怒退獎章

▲中華郵政累積13人確診。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者賴文萱／台北報導

本土疫情持續嚴峻，中華郵政員工累積有13人確診，染疫人數在交通運輸相關產業裡居冠。台灣郵政產業工會不滿，從去年起承擔防疫國家隊任務，協助運送酒精、口罩，更配合發放三倍券，與全民休戚與共，但基層提出的積極防疫訴求，局方不是詭辯，就是當作耳邊風。工會怒批堅守崗位卻被當成塑膠，獎牌與首日封猶如免洗認證，郵工們豈能繼續忍氣吞聲，即起接受同仁退回，表達憤怒。

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▲貨運業停收包裹，苦了郵差。（圖／翻攝自王國材臉書）

交通部長王國材日前在臉書PO文指出，「郵政公司同仁辛苦了！」從照片中可見，整個地面被包裹佔滿，暴增的包裹量讓中華郵政負擔相當重。但篇文章引起台灣郵政產業工會不滿，工會表示，中華郵政至今已經13名郵政員工確診，1名快篩陽性，染疫人數在交通運輸相關產業裡居冠。交通部的放任、事業單位的不作為，是最大的禍首！王部長絲毫沒意識到「同仁辛苦」的一大原因，正是中華郵政跟交通部自己。

▲交通部長王國材PO文，「郵政公司同仁辛苦了！」（圖／翻攝自王國材臉書）

工會說，由基層同仁提出的積極防疫訴求，如周六停止營業、公告延長郵件投遞時效、暫停廣告郵件及代收貨款郵件之投遞、縮短營業時間...乃至於爭取優先施打疫苗，局方不是詭辯，就是當作耳邊風。

疫情延燒，宅配隨之升溫，包裹與快捷爆量、負荷遽增，原本縮編的人力更顯吃緊。接著紓困4.0上路，發放的工作又落在同仁身上。當大家如履薄冰、儘可能降載業務量時，只有中華郵政火力全開，不斷地推同仁上陣，只為了一句「承擔」。

另外，工會質疑，疫情指揮中心日前公佈了新版的疫苗接種順位，交通部才被動地表示要彙整相關產業從業人員清單。不是一聲不吭，就是一次把52.6萬人甩鍋給疫情指揮中心，這就是交通部負責任的表現嗎？而中華郵政彷彿神隱，連出面為同仁出點聲音都做不到。

工會怒批，主管機關與事業單位防疫不作為、繼續狂操郵政同仁；一方面又頂下紓困工作，疫苗也遙遙無期。郵政同仁四面楚歌，這樣的「冒險犯難」幾時能休？酒精、口罩、三倍券，在過去一年，是基層同仁們齊心合力，才使得去年疫情得以穩定、使經濟民生得以獲得復甦。郵工們與全民休戚與共，得到的卻只是一枚紀念獎章與首日封。

▲郵政產業工會發起怒退獎章首日封行動，表達抗議。（圖／翻攝自台灣郵政產業工會FB）

「不稀罕！」、「退回去！」郵局同仁們的憤怒聲不絕於耳，「承擔」的滋味，永遠不是在辦公室吹冷氣、寫公文下指令的人們所能體會。紀念獎章與首日封猶如對同仁的冷嘲熱諷；今昔相比，更顯尊嚴踏地。工會表示，堅守崗位卻被當成塑膠，獎牌與首日封猶如免洗認證，郵工們豈能繼續忍氣吞聲，宣布發起怒退獎章首日封行動。

後續工會也將在符合防疫規定的條件下，由三位幹部帶著大家的獎章及首日封前往行政院，向政府、交通部及局方表達郵工們的憤怒與最深沈的抗議。