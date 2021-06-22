機組員「打2劑也要關」？指揮中心急澄清：相關程序照舊

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

國際疫情持續嚴峻且變化快速，為確保國籍航空機組員職場健康及維護國內防疫安全，指揮中心日前公布國籍航空公司機組員接種疫苗後之檢疫措施，其中規定，機組員只要完整接種2劑疫苗兩週後，長程航班返台就不用再接受居家檢。但外傳該制度恐喊卡，令許多機組員相當不滿，但指揮中心稍早說明，這個政策沒有喊卡，還是依照這樣的規劃進行。



疫情指揮中心本月14日發布新聞稿，調整國籍航空公司機組員返台檢疫措施，自6/12起，國籍航空機組員只要接種完整2劑疫苗且滿兩週，且抗體檢測陽性者，長程航班返台不用居檢，只要7天自主健康管理，結束日再採驗PCR。

但外傳，此政策現在喊卡 ? 副指揮官陳宗彥今日特別說明，機組員這個政策沒有喊卡，還是依照這樣的規劃進行，主要造成誤解是因為現在醫療應變組針對施打兩劑滿兩周後要自費採驗抗體的部分，包括檢驗程序檢驗標準跟費用現在還在制定中，等制定完確定後就會來實施，「沒有喊卡這件事情，要特別澄清」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，針對巴拉圭政府16日已經與聯亞合作研發新冠肺炎疫苗的美國公司Vaxxinity簽約，購買100萬劑疫苗。一旦台灣政府授權緊急使用聯亞的疫苗，巴拉圭也會緊急授權，Vaxxinity就會出貨給巴拉圭。

陳宗彥說明，這部分高端兩家公司他們有自己規畫，相關資訊由他們自己做說明，檢驗標準程序跟費用，醫療應變組只要制定好 應該是可以在這周內完成，尊重醫療應變組他們的開會程序，完成後就會對外公告。