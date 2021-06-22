「AZ混打莫德納」成趨勢？ 指揮中心：不建議、沒助益

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

全球鬧疫苗荒，許多國家開始以「疫苗混打」策略因應，民眾接種第二劑疫苗時換廠牌。但今（22日）中央流行疫情指揮中心指出，「不建議混打方式」，因為現有的科學證據還沒辦法證明混打有什麼助益，所以目前台灣尚未開放疫苗混打。

據路透社等外媒報導，目前全球大部分的新冠疫苗都必須施打二劑，才能得到完整保護力，不過由於疫苗需求量大，廠家頻頻出現供貨不及的狀況，導致許多國家都考慮祭出「疫苗混打」的措施，以避免接種計劃受影響。

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副指揮官陳宗彥先說明，有關各地關注的AZ疫苗自費部分，這兩天指揮中心有說明，自費施打第一劑後，第二劑都是以公費方式接種，依照時間，現在是10到12周接種第二劑。

此外，陳宗彥強調，「我們不建議混打方式」，因為現有的科學證據還沒辦法證明混打有什麼助益，所以目前尚未開放混打方式。

專家諮詢小組召集人張上淳於昨日也在記者會回應，目前混打疫苗主要是AZ混打第二劑輝瑞BNT疫苗，不過個案不多，目前也沒有資料顯示打完AZ後第二劑改打莫德納會怎麼樣。

張上淳強調，疫苗混打成效與作用需要更多科學證據，目前除非第一劑打AZ後有不良或過敏反應，如此情況下第二劑換另一種廠牌疫苗才合理，否則仍建議兩劑疫苗皆打同廠牌。若未來若有更多本土資料佐證AZ與莫德納混打的免疫效果更好、副作用與有無不良反應等基本資料後，可以進一步考量。