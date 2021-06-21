為什麼柯文哲寧願賣掉高嘉瑜？　他揭禾馨記者會「四大重點」

▲禾馨醫療集團爆出立委關說違法偷打疫苗疑雲，禾馨醫療營運長林思宏出面召開記者會說明事發原委，並公開接種疫苗者名冊。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲爆料，禾馨診所找民進黨立委高嘉瑜喬到85瓶疫苗，禾馨醫療營運長林思宏21日召開記者會駁斥關說，並公佈和北市衛生局承辦人員的對話紀錄回擊。台灣基進新聞部主任張博洋在臉書整理出記者會四大重點，直呼現在知道為什麼柯文哲寧願賣掉自己好朋友高嘉瑜，也要用「民代施壓」轉移焦點了。

張博洋盤點出禾馨記者會的四大重點，第一，每次都有跟衛生局請示，才陸續獲得共85瓶疫苗，不是外傳的找立委施壓一次拿85瓶；第二，我們名冊都有上傳，北市府卻無法清楚交代；第三，衛生局6/8打來拜託消庫存，說「一定要今天打完，不然我們就慘了，因為市長在記者會說要打完。」第四，如果我們要特權偷打，我們就不會這麼辛苦認真上傳造冊名單。

張博洋表示，現在知道為什麼柯文哲寧願賣掉自己好朋友高嘉瑜，也要用「民代施壓」轉移焦點了，因為台北市衛生局從頭到尾都「知情禾馨的施打名單」、「還曾拜託禾馨幫忙消疫苗庫存」，因為市長在記者會說要把疫苗打完。

張博洋表示，原來台北市不是按部就班的打疫苗，而是看市長講了什麼，才來決定施打進度，難怪累死基層，又因為高層看不到基層的辛苦，所以明明基層亂成一團，市長還可以自我感覺良好的喊出一個月清零，直呼「大家在防疫，台北基層更是辛苦，結果，除了防疫，還要防止市長生氣，更要防止市長沒面子，將帥無能，累死基層就是這樣。」