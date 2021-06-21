確診人數這週就會降至十位數！　專家籲要繼續「不封城的封城」

▲涂醒哲認為，要以「不封城的封城」展現台灣去年成熟的防疫作為。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情今（21日）新增本土個案75例，另確診個案中新增20例死亡，個案分佈以新北市38例最多，其次為台北市22例。前衛生署長涂醒哲今（21日）下午在臉書表示，雖然明、後兩天還需要再校正回歸，但6月15日開始後的第六波感染，已明顯走下坡，且有可能這個星期就會降至十位數，6月28日防疫警戒降級的希望或可成真。

涂醒哲提到，昨天本土感染確認個案降到107例，大家應該都鬆了一口氣。如果由領先幾天且較不受檢檢驗塞車影響的「發病日流行曲線」，看發病的個案數，6月15日205例、6月16日165例、6月17日84例，和6月18日48例，雖然明、後兩天還需要再校正回歸，但整體看來6月15日開始後的第六波感染，已經明顯走下坡，而且有可能這個星期就會降至十位數。

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▲涂醒哲表示，如果不要再出現如北農等群聚事件，下週感染確認人數能預期降到百人以下。（圖／記者湯興漢攝）



涂醒哲說，如果不要再出現如北農事件、移工群聚、養老院群聚感染事件等，下星期感染確認人數可以預期降到百人以下，6月28防疫警戒降級的希望或可成真。不過，他特別提醒，降級只是增加生活上的方便，減少一些商家的損失，如果放鬆到今年4月以前的自由自在，恐怕疫情還會捲土重來。

涂醒哲最後強調，因此本週的資訊是關鍵，攸關是否繼續封城，再度呼籲全民認真做好自己保護自己的責任，以「不封城的封城」展現台灣去年成熟的防疫作為。