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為應屆畢業青年無縫接軌職場　勞動部推4措施協助及獎勵

▲勞動部桃竹苗分署挺青年4大措施。（圖／勞動部桃竹苗分署提供）

▲勞動部桃竹苗分署挺青年4大措施。（圖／勞動部桃竹苗分署提供）

記者楊熾興／桃園報導

勞動部桃竹苗分署為讓應屆畢業青年無縫接軌職場，推出「產業新尖兵」訓練（最高補助10萬元）、參訓期間學習獎勵金（最高可領9.6萬元）、先僱後訓的「青年就業旗艦」計畫及鼓勵就業的青年就業獎勵金（3萬元）等4項措施，協助青年朋友提升職能，縮短尋職週期，順利銜接職場，歡迎踴躍申請。

▲協助和奬勵應畢青年無縫接軌職場。（圖／勞動部桃竹苗分署提供）

▲協助和奬勵應畢青年無縫接軌職場。（圖／勞動部桃竹苗分署提供）

為協助受疫情衝擊而暫時無法就業應屆畢業的青年朋友，勞動部推出第1大措施為「產業新尖兵計畫」，鼓勵青年參加電子電機、綠能科技、數位資訊等五大領域之職業訓練，每人最高補助訓練費用10萬元，引領青年投入具發展前景的政策性產業領域，又為鼓勵青年參訓意願，推出第二項措施「學習獎勵金」，只要參加「產業新尖兵計畫」或是勞動部自辦、委託或補助的失業者職前訓練課程，一般課程每月可領3千元、訓期最高領取3.6萬元，如果參加的是政策性課程，每月可領8千元、訓期最高可領9.6萬元的學習獎勵金。

▲協助和奬勵應畢青年無縫接軌職場。（圖／勞動部桃竹苗分署提供）

▲鼓勵青年參加職業訓練。（圖／勞動部桃竹苗分署提供）

此外，結合產業資源推動第三項措施「青年就業旗艦計畫」，提供青年職場實務訓練，讓青年在被僱用之後，透過「做中學」的方式，熟悉職場工作並穩定就業，而政府也會補助雇主訓練指導費，每人每月1萬2千元，最高補助10萬8千元，藉此提高企業僱用青年的意願。第四項措施為「青年就業獎勵計畫」，針對應屆畢業青年提供最高3萬元的就業獎勵金，鼓勵青年儘快投入就業市場；請領資格只要符合「110年6月15日至9月30日間就業」或「111年 6月30日前退役，且於退役後90日內就業」，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵；持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

勞動部桃竹苗分署長賴家仁指出，自疫情發生以來，去年桃竹苗地區已協助青年4千2百餘人參訓，核發學習及就業獎勵補助超過1萬5千人，考量部分行業仍受疫情影響，勞動部今年仍持續並延長推動4項措施，青年只要符合資格條件，要把握機會踴躍申請，詳情可上勞動部https://www.mol.gov.tw/點選「疫情紓困」選擇(青年)專區，即可了解各項計畫的補助方式。或至桃竹苗分署官網及賈桃樂(JobTaole)官方臉書粉絲團查詢。

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