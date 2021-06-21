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豪雨炸彰化！「水淹20公分高」畫面曝光　多路段拉起封鎖線

記者唐詠絮／彰化報導

中央氣象局21日上午對彰化發布豪雨特報，而目前彰化各地也紛紛都傳出淹水災情，不少地區淹水已達10至20公分，目前警消也在附近拉起封鎖線並進行管制，而民眾也在臉書社團互相提醒。

▲▼彰化淹水。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化淹水。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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員林市惠明街、日泰街口一早因為強烈降雨，造成周邊道路積水嚴重，導致車輛無法通行，現場淹水10至20公分，目前警消已經在兩側拉起封鎖線管制，並由員警到場協助交通管制作業。另外，也有民眾提醒，目前靜修路也是淹水嚴重，需要改道通行。

▲彰化淹水。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化淹水情況嚴重。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

此外，還有民眾在臉書社團「伸港大小事」提醒，「中彰大橋下堤岸旁道路積水頗深，建議不要走了，我去時才一點點，不到五分鐘回來時已經很深了，要經過的話，小心減速，注意水深。」

▲彰化淹水。（圖／記者唐詠絮攝）

對此，彭啟明在臉書說，台灣的天氣在這兩天在西半部的雨勢頗大，西南風旺盛的水氣，配合海陸風環流，配合上地形，中南部都持續有顯著雨勢發展，今已經接近到新竹苗栗附近，有伴隨閃電雷擊，不只有沿海區域，更擴展到內陸及靠山區，西南風旺盛水氣也和地形產生交互作用，降雨時間也提早到凌晨，延續到午後陣雨。他提醒要特別提防，尤其是高雄屏東，強降雨及累積的雨勢，西半部各地也都要小心留意局部的大雨。

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