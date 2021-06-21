政府自購到貨87萬　她算郭台銘、 台積電BNT加入「66%可打第一劑」

▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨日(20日)美國捐贈250萬劑疫苗抵台。國民黨台北市議員徐巧芯指出，台灣要購買4000萬劑左右才夠全體施打。目前因為美國、日本援助了374萬劑，讓台灣的疫苗荒暫時能夠喘息，畢竟政府自購疫苗目前到貨只有87.66萬劑，「好在，若加上郭台銘先生採購的500萬劑、台積電也一起打拼的500萬劑，一次就能夠增加1000萬劑的採購量！」

徐巧芯在臉書撰文表示，一個月前，郭台銘率先宣布要買500萬劑的BNT，讓民眾燃起希望，也帶動了其他的企業，包括台積電，向政府表達民間企業願意採購更多國外疫苗的意願。起了這個頭，未來若是成功，相信能夠有更多企業或民間團體按照這個模式替台灣人民解決困境。

對於嚴峻的疫情，徐巧芯說明，台灣有2300萬人，以每人兩劑來看，要購買4000萬劑左右才夠全體施打。目前因為美國、日本援助了374萬劑，讓台灣的疫苗荒暫時能夠喘息，畢竟政府自購的疫苗目前到貨只有87.66萬劑(4.4%)，但離目標還明顯還很遠。「一般比如說像我這樣三十歲的年輕人根本不可能打到，只希望盡快讓老人家優先施打，降低重症跟死亡率。」

徐巧芯也指出，若加上郭台銘先生採購的500萬劑、台積電也一起打拼的500萬劑，一次就能夠增加1000萬劑的採購量！如此一來，台灣的疫苗劑量瞬間飆升至1526萬，足夠讓66%的台灣人能夠施打到第一劑。真心謝謝郭台銘發起這樣的善心活動，帶領民間團體一起為台灣做事。

▲郭台銘、台積電董事長劉德音與蔡英文會面商討BNT疫苗進口。（資料照／總統府提供）