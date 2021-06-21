北農群聚延燒　黃珊珊場勘大型快篩地點「量很多大概3、4000人」

記者黃巈禾／台北報導

台北農產運銷公司群聚染疫，北市市場處20日晚間證實，20名員工確診，批發市場、零批場攤位承銷商18人確診，但外傳還有7名派遣工確診卻未算入內，整個工作場域共計45人確診。面對群聚感染擴大，台北市副市長黃珊珊與快篩團隊於21日上午9時30分，抵達第一果菜市場場勘快篩動線。黃珊珊表示，會盡快安排快篩，PCR陰性者會盡快安排打疫苗。

對於確診個案，黃珊珊指出，第一市場部分，中央和市府有完整疫調資料，批發區塊的工作同仁狀況都有掌握，零批場也有人確診，這部分展開精準疫調，現在有兩個策略，篩檢過的400多人今天會施打疫苗，還沒有篩檢的部分會陸續安排快篩，攤商部分近期盡快會安排快篩，取得PCR陰性結果會盡快安排打疫苗。

▲黃珊珊與北市府團隊前往第一果菜市場場勘，決定快篩動線與前進指揮所位置 。（圖／記者李毓康攝，下同）



黃珊珊表示，今天前進指揮所已經有聯合醫院同仁剝皮寮撤站，來這裡進駐，今天剛好休市，今天會把動線、環境、怎麼分流做調整，並協助防疫工作。

黃珊珊指出，北農是台北市、大台北地區蔬果提供的批發市場，中央今天同意用台北市多分配10%熱區疫苗支應，經過同意後就可以開打到拍賣員、承銷人、攤商，包括：確診名單，大部分攤商都住外縣市，中央也把相關資料給北市府，會做持續追蹤，疫調有時程和區域的落差，希望在疫調上有更完整的連結，否則每次都是回到行政區後再通報，有時間差是很可惜的。

黃珊珊表示，明天起會安排聯合醫院場地先做處理，量很大的話，會在這邊找快篩站、打疫苗站的場地，這兩個部分會在這星期完成，數量非常多大概3、4000人。

黃珊珊還說，今天已經有一批人去快篩，明天有上班的同仁也會陸續安排去快篩，找到場地就可以先設站，活動中心不太適合，快篩站也可優先拉車，北農上次400多人上次也是騎機車去快篩站，這也是一個方法，身體沒有狀況的可以自行前往快篩，今天濱江行政同仁113也會去快篩。