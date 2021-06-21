小吃部「每次都說沒營業」　警改穿便服去…小姐手比「1」露餡

記者陳崑福／屏東報導

杜絕疫情因人與人連結擴散，內埔警分局穿著制服查訪轄內河南巷、長春巷，發現店內都有女子，但她們表示「沒有營業」，警方改穿便服路過，店內的阮姓女子比出「1」手勢」，警方點頭，她開門讓警方進入，警方看到店內又有同姓的阮女，兩人均未戴口罩，第1位阮女認為無法狡賴，承認從事人與人連結，另店內女子否認，警方訊後，依法傳染病防治法及未戴口罩舉發。

▲內埔警分局穿便服查獲妨害風化案 。（圖／民眾提供，以下同）

▲▼女子在店內。

全國防疫三級警戒後，內埔警方一直將有女陪侍的小吃部、KTV及推拿坊等處所，列為查察重點；另為避免性工作人員暗中營業，造成病毒的散播，將轄內的河南巷、長青巷列入查緝重點。

但每次員警查訪河南巷、長青巷，屋內明明坐著女子，上門探詢皆表明未營業了。警方改變查訪方式，龍泉所員警利用週末穿便服徒步查訪，驚見女子穿著清涼內衣倚門而坐未迴避，見變裝的員警路過比「1」(指性交易1千元)，員警點頭，該女敞開大門迎警入內。

進房後，警方隨即出示證件，40歲的阮姓女子認為賴不掉了，向警方坦承有違規營業事實。查訪員警在進門後，發現客廳另有一名同齡的阮姓女子，非住該處，但她專注的觀看監視器，對員警被引導進房亦不以為意，警方一併依傳染病防治法舉發。由於2女為吸引顧客進門，均未戴口罩，內埔警方一併舉發函送衛生局。

分局長蔡耀順嚴正表示，不容許業者挑戰國家防疫政策，棄之如敝屣，對於個人工作室及私娼寮，縣警局及各分局不手軟，將全面加強取締。

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