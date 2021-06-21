　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小吃部「每次都說沒營業」　警改穿便服去…小姐手比「1」露餡

記者陳崑福／屏東報導

杜絕疫情因人與人連結擴散，內埔警分局穿著制服查訪轄內河南巷、長春巷，發現店內都有女子，但她們表示「沒有營業」，警方改穿便服路過，店內的阮姓女子比出「1」手勢」，警方點頭，她開門讓警方進入，警方看到店內又有同姓的阮女，兩人均未戴口罩，第1位阮女認為無法狡賴，承認從事人與人連結，另店內女子否認，警方訊後，依法傳染病防治法及未戴口罩舉發。

▲內埔警分局穿便服查獲妨害風化案 。（圖／民眾提供，以下同）

▲內埔警分局穿便服查獲妨害風化案 。（圖／民眾提供，以下同）

▲內埔警分局穿便服查獲妨害風化案 。（圖／民眾提供，以下同）

▲▼女子在店內。

▲內埔警分局穿便服查獲妨害風化案 。（圖／民眾提供，以下同）

全國防疫三級警戒後，內埔警方一直將有女陪侍的小吃部、KTV及推拿坊等處所，列為查察重點；另為避免性工作人員暗中營業，造成病毒的散播，將轄內的河南巷、長青巷列入查緝重點。

但每次員警查訪河南巷、長青巷，屋內明明坐著女子，上門探詢皆表明未營業了。警方改變查訪方式，龍泉所員警利用週末穿便服徒步查訪，驚見女子穿著清涼內衣倚門而坐未迴避，見變裝的員警路過比「1」(指性交易1千元)，員警點頭，該女敞開大門迎警入內。

進房後，警方隨即出示證件，40歲的阮姓女子認為賴不掉了，向警方坦承有違規營業事實。查訪員警在進門後，發現客廳另有一名同齡的阮姓女子，非住該處，但她專注的觀看監視器，對員警被引導進房亦不以為意，警方一併依傳染病防治法舉發。由於2女為吸引顧客進門，均未戴口罩，內埔警方一併舉發函送衛生局。

分局長蔡耀順嚴正表示，不容許業者挑戰國家防疫政策，棄之如敝屣，對於個人工作室及私娼寮，縣警局及各分局不手軟，將全面加強取締。

►Her今天推出「頂級天絲床包組」原價2980元、特價1899元天然材質涼爽舒適夏天必備
 

ET快訊
駁隱匿疫情！士林某長照「6月初就通報」　衛生局要插管長者自己
宜蘭「失蹤確診者」在北市找到　正跟另名確診朋友群聚
張菲辣媳「沒穿內衣」！　孩子親睹走光尖叫：掉出來了啦
628剩1周卻爆北農群聚感染！她嘆三級恐延長：中南部肯定受影

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

憲哥「掏3千萬捐快篩劑」遭酸喊告！永和里長回擊：我里民不是乞丐

整形要「威塑」變「微笑」　美妍館負責人唬弄抽脂術詐介紹費

路面不見了！彰化八卦山大雨道路坍陷　車輛險墜谷

提分手慘遭渣男友設計擄走多次性虐　恐怖情人遭判19年2月

小吃部「每次都說沒營業」　警改穿便服去…小姐手比「1」露餡

國中妹遭光頭狼擄上車性侵　趁狼內急不顧全裸奔下車求救！

「九龍宮」玉皇大地連兩勝後官司逆轉敗！　關鍵原因曝

北市「九龍宮」廟地值3戶帝寶　女地主逼玉皇大帝搬家告贏了

囂張所長走私「觀音王」10億安非他命　偷渡逃亡落網原因超瞎

三峽舊衣回收廠大火！450坪鐵皮屋陷火海　焦味北市都聞到

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

250萬劑莫德納疫苗起飛影片曝！ 蔡英文IG公開畫面：謝謝美國政府

憲哥「掏3千萬捐快篩劑」遭酸喊告！永和里長回擊：我里民不是乞丐

整形要「威塑」變「微笑」　美妍館負責人唬弄抽脂術詐介紹費

路面不見了！彰化八卦山大雨道路坍陷　車輛險墜谷

提分手慘遭渣男友設計擄走多次性虐　恐怖情人遭判19年2月

小吃部「每次都說沒營業」　警改穿便服去…小姐手比「1」露餡

國中妹遭光頭狼擄上車性侵　趁狼內急不顧全裸奔下車求救！

「九龍宮」玉皇大地連兩勝後官司逆轉敗！　關鍵原因曝

北市「九龍宮」廟地值3戶帝寶　女地主逼玉皇大帝搬家告贏了

囂張所長走私「觀音王」10億安非他命　偷渡逃亡落網原因超瞎

三峽舊衣回收廠大火！450坪鐵皮屋陷火海　焦味北市都聞到

沒下過廚也行！簡易壓力鍋食譜　蕃茄燉牛肋香噴誘人超下飯

台積電重金捐疫苗惹議　半導體分析師透露：出手解郭董死結

憲哥「掏3千萬捐快篩劑」遭酸喊告！永和里長回擊：我里民不是乞丐

快訊／北農延燒　侯友宜宣布：新北果菜公司明天全面第二次快篩

印度變異株傳染力最強！鼻水狂流像感冒　醫揭1關鍵症狀：非常不同

筒香嘉智砲轟梁玹種　小聯盟3A雙響宣告回歸

南韓最新研究　「腸道益菌」可阻新冠病毒入侵

宜芝多發文「深深的歉意」　無預警停業...顧客要求「給個交代」

LIVE／北農群聚「百人急篩檢」、士林爆47確診3死　柯文哲親上火線

憋壞了！宜蘭周末湧現大量塞車潮　遊客：悶1個月車子不開會壞掉

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

社會熱門新聞

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

國中妹遭光頭狼擄走性侵　不顧全裸奔求救

「九龍宮」廟地值3戶帝寶　女地主逼玉皇大帝搬家

畫面曝光！屁孩跑山逆向超車　撞到180度迴轉卡車內

三峽民宅驚見10狗屍　疑似餓死慘狀曝

警官走私「觀音王」10億安毒　偷渡逃亡落網原因超瞎

衝刑案現場撞車　海山分局偵查隊副座掛彩

三峽450坪舊衣回收廠大火　焦味北市都聞到

豐田86逆向超車對撞全毀　三峽拓海骨折受困

法官當吹哨者檢警譁然！

九龍宮玉皇大地連兩勝後官司逆轉敗　關鍵原因曝

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

堪輿師上山失聯！半個月後陳屍溪邊

更多熱門

相關新聞

台南安平四草大橋傳女子失蹤尋獲

台南安平四草大橋傳女子失蹤尋獲

南部分署第11岸巡隊19日晚上接獲台南市警局勤務指揮中心轉民眾報案，其妻子於四草大橋旁沙灘失蹤，該處僅尋獲機車但並未發現妻子，11岸巡隊立即啟動搜救，並會同台南市警四分局警方全面搜尋，終於平安尋獲。

屏東連13天零確診　居家隔離人數也歸零

屏東連13天零確診　居家隔離人數也歸零

早鳥獵污　屏環保局查獲6業者違規排水

早鳥獵污　屏環保局查獲6業者違規排水

花蓮部落弱勢族群口罩污損還在戴　警贈新品

花蓮部落弱勢族群口罩污損還在戴　警贈新品

澎湖18少年仔群聚嗆聲　警鳴槍壓制

澎湖18少年仔群聚嗆聲　警鳴槍壓制

關鍵字：

屏東內埔河南巷警察口罩連結

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

今年首度滿庫溢流　進雨最大雙贏家出爐

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

醫：6/28不會降回二級了

傳「不敢脫」錯失《色戒》　女星揭與湯唯關係

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

這類人打噴嚏次數增　醫：恐是染疫症狀

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面