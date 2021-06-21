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憲哥「掏3千萬捐快篩劑」遭酸喊告！永和里長回擊：我里民不是乞丐

▲▼吳宗憲揚言告永和里長 里長：捐贈可以做得更圓融。（圖／圖／翻攝自鄧長安、吳宗憲臉書）

▲永和安和里長鄧長安為快篩劑與吳宗憲槓上，直言吳根本「擺明假好心真行銷」。（圖／翻攝自臉書）

記者黃宥寧／綜合報導

吳宗憲花3千萬捐11萬個新冠快篩劑，供全台里長索取，但前提須里民下載PGTalk的App成為會員並「實名制」註冊。新北永和安和里長鄧長安拋出質疑，認這行為只是為了衝高PGTalk下載量，根本「空手套白狼」；這樣的言論也讓吳直播氣憤嗆「法院見」。對此里長接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「我的里民不是乞丐，我不如花時間勸導老人去打疫苗。」

吳宗憲20日直播點名永和區安和里里長鄧長安，並不滿表示「我賣房子捐都可以，他X的台灣是我們的」、「不要老百姓做好事，還要受委屈」、「真倒霉，花幾千萬準備快篩，下載一下會死嗎，掉一塊肉嗎？」、「我們是靠這個賺錢嗎」、「鄧里長我警告你，沒有出來把這件事處理完畢，那你就要去法院解釋」。

面對吳砲火猛烈攻擊，鄧長安接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，文章內容已經都確認過了，不會因吳要提告，就更改內容，若改了豈不是被全台灣瞧不起，且語氣堅定表示，「與其要特別花時間去處理吳宗憲面對我的態度，我還不如先說動我里民老人去打疫苗。」

▼鄧長安認為，里民下載PGTalk還得輸入身分證恐有洩漏個資疑慮 。（圖／翻攝PGTalk）

▲▼ 吳宗憲PGTalk 。（圖／翻攝PGTalk）

擔任里長前的鄧長安曾在中華電信擔任客服8年，提出對「個資法尊重」分析大家下載PGTalk且留下資料，認為這個APP需「實名制」並得提供身分證正反面，有個資外洩可能，不僅如此，也不是申請就人人都有，更不諱言表示，「我里民又不是乞丐！」

他認為，該快篩試劑需要醫護人員協助，里民根本無法自行操作，認疫情嚴峻，全國醫療院所都為防疫忙碌，誰來幫里民做快篩，而且要到哪做？

最後他也認為，自己的作為也是為所有同仁（里長）打抱不平，現在基層為了防疫，每天要忙的事情真的不少，還要面對里民來電詢問快篩劑問題，還要被質疑為什麼要個人資料要做什麼，導致里長裡外不是人。至於吳宗憲21日稍早面對媒體稱堅持提告，鄧則表示，「那就走法院，我為我自己每句話負責。」

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