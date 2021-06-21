衝刑案現場撞車！海山分局偵查隊副座掛彩　偵防車全爛3人傷

▲偵防車車頭全爛，偵查隊副隊長翁啟元眼睛掛彩，與同車警員一同就醫。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區20日晚間11時許，海山警分局偵查隊接獲情資，指稱光復大橋有糾紛案，由偵查隊副隊長翁啟元帶隊，搭偵防車趕赴現場，行經漢生東路、縣民大道二段路口，撞上一輛滿載待洗寢具的貨車，貨車當場翻覆路中，滑行近200公尺才停下。翁啟元眼睛受傷，與同車警員一同被送醫救治，警方初步調查遭撞貨車為綠燈直行，但偵防車有開啟警示燈，確切事故責任有待調查釐清。

▲貨車遭撞後翻覆路中，警方在場進行交通管制。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，事發時光復大橋有一件糾紛案件，翁啟元（50歲，警大75期）接獲情資，率隊分乘2輛偵防車趕往，沿著漢生東路開啟警示燈疾駛，行經縣民大道二段路口時，一輛貨車從右方開出，當場與偵防車撞上，貨車當場翻覆往前滑行近200公尺，直到站前路前紅綠燈才停下，地面留下明顯刮地痕跡，車體碎片四散。

警消獲報出動多輛消防車、救護車救援，協助貨車吳姓駕駛（54歲）脫困，其身上有擦挫傷送醫救治，而翁啟元眼睛受傷，同車的許姓偵查佐（25歲，警專33期）手腳擦傷，共3名傷者被送往部立台北醫院救治，均無大礙，偵防車後座的劉姓女警（32歲，107年特考班）則未受傷。

▲警方在場拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

車禍巨大碰撞聲嚇壞附近民眾，目擊者表示，當時聽到像爆炸聲一樣的聲響，隨後就聽到尖銳的擦地聲音，沒多久就趕來許多警車，還以為發生什麼重大案件，不久看到2名便衣警員從事故的警車上下來，上前查看貨車狀況，而貨車駕駛在警消的幫忙下，自行爬出駕駛座。

▲警方初步調查遭撞貨車為綠燈直行，但偵防車有開啟警示燈，確切事故責任有待調查釐清。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方事後在現場拍照採證，同時調閱路口監視器釐清事故確切過程及肇事責任，初步研判貨車為綠燈直行，而偵防車因公務闖紅燈，但車頂有放警示燈，經酒測雙方駕駛均無酒精反應，已派員到醫院製作筆錄進行調查，並協調後續賠償問題。