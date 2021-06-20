謝長廷深感蕭美琴的辛勞　他分享：日本學生憂沒打疫苗被排擠歧視

▲駐日代表謝長廷分享，日本學生對於施打疫苗的看法。（圖／謝長廷臉書）



記者陶本和／台北報導

美國援助台灣250萬劑莫德納20日下午抵台，駐日代表謝長廷在臉書表示，在駐美代表蕭美琴臉書上談到，法律程序複雜和辛勞，讓他可以體會，海內外團結同心，台灣就沒有不能解決的困難。此外，他也分享日本學生對於施打疫苗的看法，有人甚至擔心，未來授課、社團活動開始後，沒打疫苗學生可能遭受排斥或歧視，值得台灣的年輕人參考。

日本日前援台124萬劑AZ疫苗，謝長廷在前線負責協調，並處理繁瑣的法律程序；而美國也宣布援助台灣250萬劑莫德納。對此，謝長廷表示，這次250萬劑運抵台灣，可以想像萬民歡騰與感謝，一是數量意外多，二是世界普遍缺貨，多國要求美國支援，三是美國本身感染人數也不少。

謝長廷表示，蕭美琴的臉書上談到法律程序複雜和辛勞，這讓他可以體會，這次也是採取直接交付駐美代表處，沒有透過COVAX計畫，可見要解決的問題和日本都一樣，雖然艱辛，但海內外團結同心，台灣就沒有不能解決的困難。

謝長廷指出，高齡者、慢性病者都打了，年輕人也相對安全，日本明天開始注射職業分類部分，包括學校、企業，電視街頭訪問，有些年輕人擔心副作用危險，或影響課業、打工，不過多數年輕人有意願接受。

謝長廷說，日本注射疫苗免費，但沒有強制性，雖然有學生認為別人都打疫苗，自己也是有保護力，但不少學生認為將來面對面授課，或各種社團活動重新開始後，沒有打疫苗的學生可能遭受排斥甚至歧視，這些也都值得台灣的年輕人參考。

▲▼駐日代表謝長廷分享，日本學生對於施打疫苗的看法。（圖／謝長廷臉書）