謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

▲安泰醫院醫護人員感謝賈永婕的大愛 。（圖／取自安泰醫院臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「抗疫美少女賈永婕的愛，從台灣最北端延續到台灣最南端」，肩負重症治療醫院的屏東東港安泰醫院因一段因緣，聯繫上賈永婕的先生王兆杰，獲贈5台高流量氧氣鼻導管（HFNC)，賈永婕允諾未來還會繼續捐贈，緊接著衛福部也加碼撥了3台給該醫院，一下子來了8台，讓該醫院護理人員感到很興奮也很窩心。有網友留言「您和神隊友的大愛，已經從台灣最北端送到台灣最南端啦！感動！」，有的為醫護人員加油。

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▲安泰醫護人員感謝衛福部。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉細說賈永婕捐贈5台高流量氧氣鼻導管的因緣；他表示，從報中得知賈永婕在短短幾天就募集到342台有「救命神器」稱的高流量氧氣鼻導管HFNC給醫院，讓他很感動，雖然他的醫院也有購買，但數量不足，他就一直興起「誰可能認識賈永婕」的想法，也想請她幫忙最南端的醫院。

他過濾人脈中，發現認識的恆春鎮前鎮長龔新通女兒龔瑞珍從事建築業，因此聯絡了龔瑞珍，她表示認識王兆杰；他告訴她醫院的需求，她於是聯絡上王兆杰，王兆杰爽口答應；蘇清泉隨後再與王兆杰聯繫上確認，賈永婕也很快寄了5台HFNC到該醫院，並表示，未來會再捐贈該醫院，讓醫院人員感到很窩心，在醫院的臉書表達感謝。

由於安泰醫院是屏東肩負重症治療醫院，衛福部採購的HFNC，加碼撥了3台給該醫院，服務病患。

蘇清泉表示，有了高流量氧氣鼻導管，預估未來有百分70的患者不需要再進行插管治療，可以直接使用高流量氧氣鼻導管，以對患者來說，是一項很大福音。

而高流量氧氣鼻導管需要的耗材，每次成本約3000多元，也就是患者使用過後枆材必須換新的，增加醫院的成本，衛福部已研擬部分給付，減低醫院的負擔。

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