美國贈台250萬劑疫苗　學者：限縮北京趁疫對台操作空間

文／中央社

美國捐贈台灣250萬劑疫苗明天抵台。國際關係學者今天分析，美國贈台疫苗並無附帶條件，數量雖有限，但仍可限縮北京在台灣疫苗短缺之際、操作兩岸關係的空間，並避免台灣半導體產業受疫情影響。

▲美國贈送台灣250萬劑疫苗預計台北時間20日抵達台灣。（圖／讀者提供）



外交部今天表示，美國政府於美東時間6月19日宣布捐贈台灣250萬劑疫苗。疫苗由中華航空公司專機運送回國，預計將於台北時間20日傍晚抵達台灣桃園國際機場。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正晚間接受中央社訪問時指出，美國援助台灣疫苗的時機具特殊意義，一是台灣此際陷入短缺疫苗危機，美國見到台灣政府受到不少責難，而這些責難除了疫苗以外都無法解套，因此加碼、捐贈台灣250萬劑疫苗，解政府的燃眉之急，並減緩民眾對政府的抨擊力道。

黃介正說，美國援台的疫苗雖然比日本疫苗晚抵達，但就數量還有品牌來看，可能提高台灣民眾對美國的感激度。此外，美國援台疫苗並無附帶條件，數量雖有限，但仍可限縮北京在台灣疫苗短缺之際、操作兩岸關係的空間。

不過，黃介正也提醒，一個被病毒弱化的台灣不符美國利益，美國當然會出手，讓台灣不至倒下。

▲這批疫苗是美國原先宣布的75萬劑的3倍之多。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）



政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範表示，美國贈台疫苗，顯示美國在台協會（AIT）高度掌握台灣政情及需要，近日密集向華府發布報告，通知華府台灣疫情若不見緩解的政治後果；此外，美國也可能憂心疫情將影響台灣的半導體產業。

丁樹範還指出，中國國家主席習近平成立「應對疫情工作領導小組」，卻僅納入中宣部長及公關部長等，衛生部長不在成員之列，代表習近平有意積極對外鼓吹中國防疫成效，對外大打疫苗外交，這也讓美國必須穩住台灣疫情，避免台灣向北京傾斜。

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