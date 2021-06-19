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「男友是基努李維」！高雄女帳戶借他買比特幣　法院一看判無罪

▲基努李維公開認愛，女友是46歲的藝術家亞歷山德拉格蘭特。（圖／CFP）

▲基努李維公開認愛，女友是46歲的藝術家亞歷山德拉格蘭特。（圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名張姓女子跟網友進行遠距離戀愛，透過照片就相信對方是國際巨星基努李維，不但愛得火熱，還把自己帳戶借給對方買賣比特幣，結果警方登門的時候，才發現成了詐騙集團的人頭戶，原本的籌湊拍片經費成了「贓款」，張姓女子被依照詐欺共犯以及違反洗錢防制法被移送，法院審理過後，認為她的網戀對象為「基努李維」可信，判決無罪。

基努李維為國際巨星，拍攝的《駭客任務》、《驅魔神探》在台灣都有不錯佳績，但是高雄市一名張姓女子跟一名網友「K34044」進行網戀，對方寄來基努李維的照片，她當時有詢問「K34044」是否就是，對方說對！從此透過甜言蜜語，「你是我愛的女人」、「我的妻子」、「當你來洛杉磯時，我將永遠為您提供食物，並將視您為女王」，讓她深信自己是跟對方談戀愛，

張姓女子以為自己真的在跟基努李維談戀愛，所以就把自己的帳戶借給了對方買賣比特幣，藉以籌措拍攝電影經費，但是實際上她所借的帳戶成了詐騙集團「洗錢」帳戶，分別有林姓女子與李姓男子被詐騙集團以「伊拉克美軍有一批黃金卡在海關需要支付手續費」，分別匯出了17萬餘元與18萬餘元。

▲▼ 高雄地方法院外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄地方法院外觀。（圖／記者吳世龍攝）

張姓女子在被依照詐欺取財罪以及洗錢罪起訴後，來到法院也相信自己真的是跟「基努李維」交往，法官認為張姓女子提出跟「K34044」通訊軟體對話紀錄裡頭有「親愛的，明天你去銀行的時候，不要讓他們問你任何問題，只需匯款然後離開」、「不要跟任何人說話，只是要求他們匯款然後離開銀行」的話語，同時在張姓女子哭窮的時候，還匯給了她1萬5千塊錢的生活費。

種種證據，法官認為張姓女子對「K34044」自然產生高度信賴，對「K34044」所做所為或指示之警覺性，必然隨之降低，而且與明星交往常需保密、同時也不是絕對不可能發生之事。所以認定張姓女子為愛沖昏頭，自身也是受害人，判她無罪，檢方可上訴。

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