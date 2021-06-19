快訊／跟進北市撤篩檢站？　侯友宜：不考慮、鼓勵民眾多出來篩

記者蔡文鈴／新北報導

全台疫情趨緩，台北市剝皮寮篩檢站今天撤除，對此，市長侯友宜於疫情應變記者會表示，不考慮撤除篩檢站，雖然目前陽性率下降到1.3，但這是很重要的監控指標，可以阻斷整個社區隱形的傳播鏈，「我們不但會繼續做，還會鼓勵民眾出來篩，這部分不會改變」。

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布127例新冠肺炎確定病例，其中以新北市81例最多，其次為台北市30例，桃園市8例，新竹縣3例，新竹市、基隆市各2例，台中市1例。

▼新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／翻攝直播）

