長輩打疫苗44猝死！名醫長文吐真心話：一般人很難接受巧合

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

各縣市開放長者施打疫苗，截至目前已有43人猝死，引起民眾譁然。Icu醫生陳志金直言，打疫苗和死亡儘管時序上是接近的，但因果關係仍無法確立，需進一步從病史、病例去釐清；然而，這樣的「巧合」卻讓一般民眾難以接受。

陳志金表示，如果了解醫學和機率的話，應該就能理解，打疫苗和死亡，是時序上的「接近」，但因果關係仍無法確立，需要進一步從病史、病歷等去釐清，「而大部分打完疫苗不久就往生的長者，其實都只是巧合，不過一般民眾很難接受這種巧合的說法。」

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根據內政部戶政司2020年的資料，75歲的長者，每天有260人死亡。陳志金假設，75歲以上的人口有144萬，若17萬人（12%）是在同一天出來打疫苗，且剛好於當天死亡，人數就是31人，那麼打完疫苗又剛好在三天內死亡的人數，第一天10人，第二天20人，第三天30人，三天加總就是60人，「媒體在報的死亡人數，沒有比這個數字高；但很多民眾還是聽不下去的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳世龍攝）

不過，陳志金話鋒一轉，表示不和大家談「沒有感情」的數字，而是要討論情感面，「長輩打不打疫苗，有時候不是他們決定的，而是聽子女們的。那麼，如果長輩聽了孩子的建議去打疫苗，然後發生死亡，可想而知孩子會有多自責、內疚，如果他不了解這個機率和巧合，會以為是自己把父母害死，或者憤怒要找真相、討公道。」

從另一個角度來看，害怕有個萬一，選擇不讓長輩去打疫苗的晚輩，若將來長輩被感染，不幸往生了，同樣會內疚自責，陳志金直言，「為了避免這種早知道的遺憾，對於打疫苗這件事情，為人子女的決定，確實不容易。所以，要選擇可信的資訊，不要聽信Line群組的謠言，也不要被大量的報導所驚嚇。最重要的是，兄弟姐妹之間，要充分的溝通。」

▲75歲以上長者死亡率（圖／ETtoday新聞雲製表）

最後，他也強調，「打了疫苗之後的死亡，絕大部分是和疫苗是巧合，通報疾管署之後，就會進一步的仔細釐清。如果讓長輩去打，萬一真的在幾天內就往生了，也請放過自己，請勿自責，因為大部分的時候，那只是巧合，跟你決定要讓長輩去打疫苗是無關的！」