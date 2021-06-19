在台日人不打疫苗　向台大醫深鞠躬：那是給台灣人的禮物

▲日本贈送的AZ疫苗15日開打。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

日本向台灣捐贈124萬劑AZ疫苗，讓不少台灣人深受感動，台大仁醫施景中指出，他昨（18）日看見有一名日籍嬰兒要進行心臟手術，之後碰上其家長，關心詢問是否已完成疫苗接種，對方則搖手、鞠躬回應「那是給台灣人的禮物，我們不可以先打」。

施景中在臉書發文表示，他在了解病人狀況時，就想起這是他當年產檢的孕婦生的小孩，先前就確定了胎兒的心臟問題，但從未見夫妻倆向他訴苦，「小孩的父親在日系公司上班，和太太長年派駐在台北，因此也享有台灣的健保，小孩也是」，替孩子麻醉的醫師也說，為了答謝日本相助，一定要好好照顧這小孩來報恩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲施景中發文。（圖／翻攝自Facebook／施景中）



施景中提到，孩子的父親認出了他，並親切地打招呼，他向對方感謝日本贈送疫苗一事，並詢問「和太太打疫苗了嗎？」沒想到，對方竟然搖搖手再深深地鞠躬，說「這是日本送給台灣人民的禮物，是為了報答你們的，我們不可以先打」。

施景中聽了覺得相當溫馨，但又感到虧欠，事後得知該名日籍嬰兒的手術順利結束，心中的感觸讓他想起2年前赴希臘參與會議時留下的一句話，「The sunset is the proof that everyday can end beautifully.（日落，是我們可以美好渡過每一天的最佳證明）」，「那是我看過最美的夕陽，沒有之一。」