在台日人不打疫苗　向台大醫深鞠躬：那是給台灣人的禮物

記者崔子柔/綜合報導

日本向台灣捐贈124萬劑AZ疫苗,讓不少台灣人深受感動,台大仁醫施景中指出,他昨(18)日看見有一名日籍嬰兒要進行心臟手術,之後碰上其家長,關心詢問是否已完成疫苗接種,對方則搖手、鞠躬回應「那是給台灣人的禮物,我們不可以先打」。

施景中在臉書發文表示,他在了解病人狀況時,就想起這是他當年產檢的孕婦生的小孩,先前就確定了胎兒的心臟問題,但從未見夫妻倆向他訴苦,「小孩的父親在日系公司上班,和太太長年派駐在台北,因此也享有台灣的健保,小孩也是」,替孩子麻醉的醫師也說,為了答謝日本相助,一定要好好照顧這小孩來報恩。

施景中提到,孩子的父親認出了他,並親切地打招呼,他向對方感謝日本贈送疫苗一事,並詢問「和太太打疫苗了嗎?」沒想到,對方竟然搖搖手再深深地鞠躬,說「這是日本送給台灣人民的禮物,是為了報答你們的,我們不可以先打」。

施景中聽了覺得相當溫馨,但又感到虧欠,事後得知該名日籍嬰兒的手術順利結束,心中的感觸讓他想起2年前赴希臘參與會議時留下的一句話,「The sunset is the proof that everyday can end beautifully.(日落,是我們可以美好渡過每一天的最佳證明)」,「那是我看過最美的夕陽,沒有之一。」