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公米奇成功懷孕！生下10隻小老鼠　陸科學家創全球首例

▲白老鼠,動物實驗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸科學家成功讓公老鼠懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

目前，世界上可以懷孕的雄性生物，只有海馬、風笛魚等少數物種。綜合陸媒今（19日）最新報導指出，大陸科學家創下全球首例，不但讓公老鼠成功懷孕，並且生下10隻小老鼠。該研究結果已於上周發表在國際雜誌 bioRxiv.org 上。

據陸媒《IT之家》報導表示，自然界中已知的雄性懷孕生育後代的物種只有海龍科（包括海馬、風笛魚和海龍在內的魚類）生物，關於雄性是否能夠承擔孕育後代一任仍尚未有定論。

報導指出，大陸科學家近日發表最新研究成果，成功讓雄性大鼠「懷孕並順利誕下後代」，打破自然界長久以來的定律。

▲▼ 大陸科學家創全球首例，公老鼠成功懷孕生子。 。（圖／翻攝 bioRxiv.org ）

▲ 大陸科學家讓母老鼠、公老鼠共享血液，移殖胚胎到公鼠身上成功懷孕 。（圖／翻攝 bioRxiv.org ）

大陸科學家團隊稱，「在這項研究中，我們在雄鼠身上構建了一個懷孕模型，發現在與雌鼠相連的雄鼠移植的子宮中，暴露在懷孕雌鼠的血液中，移植的胚胎能夠發育成成年鼠。」

據了解，大陸科學家團隊把雌性大鼠和雄性大鼠連接到一起做血液共享，並且構建「雄性懷孕模型」，再把胚胎移植到「雄性子宮」中存活。

該實驗納入 46 對雌性連體大鼠以及 562 個雌性移植胚胎、280 個雄性移植胚胎，實驗到21.5 天後得到169 個發育正常的雌性胚胎和 27 個發育正常的雄性胚胎，之後順利幫助雄性大鼠「剖腹產」下 10隻發育良好的小幼崽。

報導指出，研究顯示，生下來的老鼠幼崽具備完全的「功能性繁殖能力」，其心、肺、肝、腎、腦、睪丸、卵巢或子宮也沒有明顯的異常，也有出現非正常死亡的胚胎。

研究人員表示，「雄性哺乳動物從未有過報告懷孕的先例…… 這項實驗可能對生殖生物學產生深遠影響。」

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