坎坷越南女二度結婚　懷孕4次加妊娠糖尿病終成2子媽

▲懷孕、生孩子是許多女性人生裡的期望之一。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

許多家庭傳宗接代的概念很容易讓女性備感壓力。越南43歲的Ngo Thi Thuan在前一段婚姻中即使經過治療仍無法生育，最終以離婚收場。後來她在網路上認識了現任丈夫，就算一開始已先表明自己不孕，但對方非但沒有打退堂鼓，兩人還共結連理，而在婚後竟然還懷孕生子，讓夫妻兩人驚訝不已。

根據越媒eva.vn報導，Ngo Thi Thuan與小她10歲的現任丈夫基諾（Renaud Guinot）是在網路上認識。當時基諾點讚了Ngo Thi Thuan的所有照片，並進一步和她開始聊天，起初因為Ngo Thi Thuan看不懂法文，僅是簡單地回覆了幾個問題，沒想到基諾知道Ngo Thi Thuan看不懂法文後，便用越南語發了一條「和我做朋友」的訊息，讓Ngo Thi Thuan又驚又喜。

兩人透過傳訊息聊了3個月後才正式見面，儘管彼此相差十歲，但Ngo Thi Thuan和基諾對彼此都很滿意，雙方父母也很支持這段感情。2016年已36歲的Ngo Thi Thuan收到來自基諾父親催他們趕快生孩子的要求，這讓Ngo Thi Thuan非常傷心，而基諾即使知道老婆無法生育，仍然無怨無悔地陪在她身邊。

神奇的是一個月後，Ngo Thi Thuan竟然懷孕了，去照了超音波後卻傳來噩耗，醫生說明孩子已沒了心跳，這讓夫妻兩人非常傷心，Ngo Thi Thuan更是徹底崩潰，以為自己不孕，好不容易迎來一線生機，卻變成胎死腹中。所幸三個月後，她又再次懷孕，而且這次胎兒很成功地著床在子宮內，心跳也一切正常。

Ngo Thi Thuan表示，懷孕7個月時，體重暴增了16公斤，腫的跟一顆氣球一樣，而且孕吐的很厲害，「雖然我的丈夫很年輕，但他很體貼、很照顧我，除了煮飯之外，他不讓我做任何家事」。兩人在Ngo Thi Thuan懷孕8個月時更在待產室公證結婚，而就在結婚當晚，經歷一番苦戰之後，順利生下兒子彼得（Peter），給了夫妻倆最好的結婚禮物。

在彼得14個月大時，Ngo Thi Thuan又再次懷孕，但這次經過檢查後發現是個唐氏症寶寶，夫妻倆最終只能選擇引產，讓Ngo Thi Thuan整天以淚洗面，悲傷不已。不過也許是上天眷顧，Ngo Thi Thuan人工流產後兩個月再一次懷孕，這次夫妻倆更為緊張，不敢抱太大的期望，所幸經過全面性的檢查後寶寶很健康，之後也順利生下女兒妮娜（Nina）。

Ngo Thi Thuan說，懷孕期間，覺得最困難的事情其實是語言，因為當時是在法國生產，每次都聽不懂醫生的囑咐，加上又患有妊娠糖尿病，每天都要自己量血糖並注射相關藥物，導致指尖因為長期抽血而腫脹，大腿也佈滿了針孔。

幸好一切都熬過來了，雖然基諾一家並不富裕，但生活仍算穩定，而且有了兩個孩子後，一家人也幸福地生活在一起。