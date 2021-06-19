　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只Delta病毒！美專家示警：Gamma變種流行率上升　抗藥性更強

▲▼新冠肺炎,巴西。（圖／路透）

▲ Gamma病毒為巴西主要毒株。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐已逾1年，變異毒株為疫情更添變數。Delta變種病毒在印度造成的災情震驚全球，許多研究結果也顯示，這種病毒傳播性較高，可能更容易致命，因此最受關注。但美國專家警告，除了Delta病毒，Gamma變異株擴散狀況也令人擔憂。

根據CNN，儘管美國聯邦衛生官員對最早在印度發現的Delta病毒發出最多警告，仍有其他變異株在美國部分地區蔓延，其中之一便是Gamma變種，又稱P.1，此前在巴西迅速傳播並成為主要毒株。

華盛頓州衛生部流行病學專家林德奎斯特（Scott Lindquist）坦言，「我們在華盛頓東部看到疫情，在疫苗接種率較低的郡也發現疫情。我非常擔心P.1將扮演的角色，這種病毒個案在州內的比例增加了。」

▲▼ 美國疫情／加州完全重開，取消社交距離限制。（圖／達志影像）

▲ 美國加州已經完全重開，取消社交距離限制。（圖／達志影像）

美國CDC將Gamma病毒列為「高關注變異株」（VOC），代表有證據顯示其傳播力增加、重症個案增加或治療效力降低等。所有CDC確認有變種病毒現蹤的州都已出現Gamma病毒個案，在西部及東北部等地區流行率超過15％。美國衛生部（HHS）數據也顯示，Gamma流行率自3月以來穩定上升。

羅德島州衛生部醫療顧問主任詹恩（Philip Chan）表示，該州主要毒株仍是Alpha英國變種，但Gamma也很常見，「過去幾周內所有變種病毒個案中，約有20％是Gamma。」此外包括加州、伊利諾州等地，Gamma病毒個案都呈上升趨勢。

現有證據表明，Gamma病毒突破抗體藥物防護的能力更強。衛生部已經在9個州停售二種單株抗體藥物，原因為其對Gamma及Delta病毒的有效性降低。威爾康奈爾醫學院微生物學及免疫學教授摩爾（John P. Moore）透露，Gamma對抗體治療的抵抗力已被證明高於Alpha病毒，並與Delta病毒相當。

▲▼ 克羅埃西亞疫苗巴士。（圖／達志影像）

▲ 專家認為，接種2劑輝瑞或莫德納應能有效抵禦變種病毒。（圖／達志影像）

摩爾進一步說明，這不代表變種病毒會使疫苗防護層失效，「經授權的疫苗帶來的保護作用比自然感染大得多。接種二劑輝瑞或莫德納的效力非常強，應該能夠有效應對這種變異株。嬌生疫苗可能會遇到一些問題，但仍可能有足夠能力使患者免於重症，這是最重要的。」

然而，變異株擴散使疫苗效力不可能永久持續。美國西北大學費恩伯格醫學院傳染病專家雷東多（Ramon Lorenzo Redondo）表示，這些變種病毒最令人憂心的是它們不斷出現，而在疫苗接種率較低的地區，病毒傳播、複製、進化可能更快，這也是白宮極力推動全面接種疫苗的原因。

雷東多提到，「我們在高度接種的族群中觀察到，這些病毒都得到控制，尤其是在美國。目前看來，即使出現這些高傳染性變異株，只要疫苗覆蓋率夠高，一切都不會失控。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

夏天必備！超涼爽頂級天絲床包組

ET快訊
LIVE／新北增81例「各縣市最多」　侯友宜最新說明
哪些猝死與疫苗直接相關？指揮中心：不好回答
快訊／京元電「二篩1405人」結果出爐！
快訊／中央級民代要求發疫苗　柯文哲驚爆：是高嘉瑜
快訊／好心肝特權打疫苗　政風處證實「有民代」介入
快訊／北市出手！好心肝2診所違規打疫苗　各重罰200萬
民眾關不住紛出籠！　陳時中曝「鬆懈下場」狂勸：不能放鬆
印度delta變異株台灣檢出5例！　指揮中心回應了
快訊／嘉義市打疫苗再爆2死！洗腎男「接種後隔天猝死」
LIVE／好心肝特權疫苗調查出爐　柯文哲公布懲處名單
快訊／美75萬劑莫德納明來台？陳時中一句話回應
628有望三級解封？　陳時中給答案了
3+11害全台三級警戒？華航機師嘆「背鍋」　點出最大破口
7縣市新增個案！陳時中「影響縣市變少」　1圖看確診分佈
快訊／今增20死！2人PCR「陰轉陽」　60多歲女死後確診
好消息！陳時中指「疫情逐漸控制」　死亡率有望減少
打AZ疫苗後死亡49起通報！　4例完成解剖「死因曝光」
快訊／黃牌重機過彎犁田噴小巴　男騎士「慘遭肢解亡」
快訊／今增例127本土「新北81例最多」　各縣市分佈曝光！
快訊／台南第二例！　86歲婦「打完疫苗2天」猝死
快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡
LIVE／116萬劑莫德納明抵台？　陳時中最新說明

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國新冠疫情爆發時間再推前！　5州民眾2019年底就有抗體

南韓疫苗接種爆388人猝死！「短短3天」死29人　不良反應AZ占最高

37歲高齡產婦誕10胞胎後搞失蹤！夫至今沒看過小孩...疑是騙局

不只Delta病毒！美專家示警：Gamma變種流行率上升　抗藥性更強

女友搞上爺爺！　他翻手機驚覺「兒子其實是叔叔」綠炸崩潰

拜登拉歐洲組抗中陣線！　德媒揭不同觀點：G7已不合時宜

美新任「北韓特使」抵達南韓！盼早日實現去核　將與日韓舉行會談

台灣拿不到疫苗！　《金融時報》曝「AZ合作代工廠」有問題

烤箱過勞竟狂吐「鮮紅血河」　她還原真相廠商秒回：請自首吧

中國對葡萄酒課徵「5年218％」反傾銷稅！　澳洲政府正式告上WTO

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

美國新冠疫情爆發時間再推前！　5州民眾2019年底就有抗體

南韓疫苗接種爆388人猝死！「短短3天」死29人　不良反應AZ占最高

37歲高齡產婦誕10胞胎後搞失蹤！夫至今沒看過小孩...疑是騙局

不只Delta病毒！美專家示警：Gamma變種流行率上升　抗藥性更強

女友搞上爺爺！　他翻手機驚覺「兒子其實是叔叔」綠炸崩潰

拜登拉歐洲組抗中陣線！　德媒揭不同觀點：G7已不合時宜

美新任「北韓特使」抵達南韓！盼早日實現去核　將與日韓舉行會談

台灣拿不到疫苗！　《金融時報》曝「AZ合作代工廠」有問題

烤箱過勞竟狂吐「鮮紅血河」　她還原真相廠商秒回：請自首吧

中國對葡萄酒課徵「5年218％」反傾銷稅！　澳洲政府正式告上WTO

好美的女模！一看臉居然是李棟旭「及肩長髮+白皙嫩腿」網吃驚

陳時中黑口罩「保持距離」潮炸　鄉民刷一排暴動：哪買？本尊解答

基隆80歲↑長輩第2波接種首日5成　85歲↑上次來不及打「直接來」

牛肉片堆滿碗！台北超夯老虎麵屋　必點麻辣米血糕還能外帶

台大推學習調整制度！最快9月上路　學生若身心有狀況可調修業年限

哪些猝死與疫苗直接相關？指揮中心：這個題目不好回答

與郭董討論遇難題？昨離開總統府神情嚴肅　陳時中：我撲克臉

LIVE／新北增加81例「全國各縣市最多」　侯友宜最新說明

快訊／中央級民代要求發疫苗　柯文哲驚爆：是高嘉瑜

快訊／京元電「二篩1405人」結果出爐！

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

國際熱門新聞

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

WHO：印度變種「Delta」將成為全球主要病毒株

「機車飛人」慘撞土堆　奪命影片曝

歐盟取消台灣「入境旅遊限制」　官方推特出現國旗

法院判AZ遲交歐盟1劑罰10歐元　交貨數AZ根本爽翻

歐盟取消台灣旅遊限制　官方推特現中華民國國旗

Pornhub遭34女提告　指控從性虐內容和性販運獲利

烤箱過勞狂吐血！真相曝光廠商秒回：自首吧

情侶貼窗肉色交纏　對面大樓員工全嗨了

評估Fed貨幣政策展望　道瓊狂洩533點、台積電ADR跌逾2%

日本產業脫鉤中國　趙立堅：尊重自由貿易規

每日確診1000例！台籍護理師：荷蘭準備取消室內戴口罩

台灣「未列入國家」　歐盟曝主因

新變種Lambda已擴散29國　抗藥性恐更強

更多熱門

相關新聞

殯葬業隨時可能染疫淪陷！醫師分析原因

殯葬業隨時可能染疫淪陷！醫師分析原因

新冠疫情死亡人數飆破500，光是新北市三峽火葬場，本月1至15日就火化1033具遺體，比去年同期多了436件；殯葬人員說，遺體要迅速載去火化，有的家屬因不能見上最後一面而淚崩，甚至對我們破口大罵，這些都能理解但這是規定…遺體還有傳染力，我們也在高風險的環境下工作，希望大家將心比心。

10萬勞工紓困貸款喊卡　政院：勞動部規畫增加名額

10萬勞工紓困貸款喊卡　政院：勞動部規畫增加名額

第三批莫德納疫苗要來了！41萬劑最快明天15:20抵台

第三批莫德納疫苗要來了！41萬劑最快明天15:20抵台

廈門再增1例「台灣輸入」確診

廈門再增1例「台灣輸入」確診

與兒子同確診　她用母愛戰勝病毒

與兒子同確診　她用母愛戰勝病毒

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎Delta變種Gamma變種

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

23歲校花「流出2段不雅片」認了

天堂M帳號創天價　1450萬成交

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

郭台銘捐疫苗卡關1個月！事件始末一次看

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

即／嘉義2婦人打完疫苗隔天猝死！初步死因出爐

被醫生宣判「不可能痊癒」　詹雅雯突掩面中斷直播

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面