不只Delta病毒！美專家示警：Gamma變種流行率上升　抗藥性更強

▲ Gamma病毒為巴西主要毒株。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐已逾1年，變異毒株為疫情更添變數。Delta變種病毒在印度造成的災情震驚全球，許多研究結果也顯示，這種病毒傳播性較高，可能更容易致命，因此最受關注。但美國專家警告，除了Delta病毒，Gamma變異株擴散狀況也令人擔憂。

根據CNN，儘管美國聯邦衛生官員對最早在印度發現的Delta病毒發出最多警告，仍有其他變異株在美國部分地區蔓延，其中之一便是Gamma變種，又稱P.1，此前在巴西迅速傳播並成為主要毒株。

華盛頓州衛生部流行病學專家林德奎斯特（Scott Lindquist）坦言，「我們在華盛頓東部看到疫情，在疫苗接種率較低的郡也發現疫情。我非常擔心P.1將扮演的角色，這種病毒個案在州內的比例增加了。」

▲ 美國加州已經完全重開，取消社交距離限制。（圖／達志影像）

美國CDC將Gamma病毒列為「高關注變異株」（VOC），代表有證據顯示其傳播力增加、重症個案增加或治療效力降低等。所有CDC確認有變種病毒現蹤的州都已出現Gamma病毒個案，在西部及東北部等地區流行率超過15％。美國衛生部（HHS）數據也顯示，Gamma流行率自3月以來穩定上升。

羅德島州衛生部醫療顧問主任詹恩（Philip Chan）表示，該州主要毒株仍是Alpha英國變種，但Gamma也很常見，「過去幾周內所有變種病毒個案中，約有20％是Gamma。」此外包括加州、伊利諾州等地，Gamma病毒個案都呈上升趨勢。

現有證據表明，Gamma病毒突破抗體藥物防護的能力更強。衛生部已經在9個州停售二種單株抗體藥物，原因為其對Gamma及Delta病毒的有效性降低。威爾康奈爾醫學院微生物學及免疫學教授摩爾（John P. Moore）透露，Gamma對抗體治療的抵抗力已被證明高於Alpha病毒，並與Delta病毒相當。

▲ 專家認為，接種2劑輝瑞或莫德納應能有效抵禦變種病毒。（圖／達志影像）

摩爾進一步說明，這不代表變種病毒會使疫苗防護層失效，「經授權的疫苗帶來的保護作用比自然感染大得多。接種二劑輝瑞或莫德納的效力非常強，應該能夠有效應對這種變異株。嬌生疫苗可能會遇到一些問題，但仍可能有足夠能力使患者免於重症，這是最重要的。」

然而，變異株擴散使疫苗效力不可能永久持續。美國西北大學費恩伯格醫學院傳染病專家雷東多（Ramon Lorenzo Redondo）表示，這些變種病毒最令人憂心的是它們不斷出現，而在疫苗接種率較低的地區，病毒傳播、複製、進化可能更快，這也是白宮極力推動全面接種疫苗的原因。

雷東多提到，「我們在高度接種的族群中觀察到，這些病毒都得到控制，尤其是在美國。目前看來，即使出現這些高傳染性變異株，只要疫苗覆蓋率夠高，一切都不會失控。」

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