陪男友應酬「慘遭同事摟腰激吻」：妳知道該怎麼做！　她崩潰大哭

▲阿傑被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫LibreStock）

記者林昱萱／新北報導

一名林姓男子日前和同事、客戶到一間熱炒店聚會，但他卻在散場之際，趁著其中一名同事「阿傑」（化名）在前方攙扶別人時，偷偷轉身強行舌吻、襲臀其女友「花花」（化名），誇張的行徑讓花花氣憤地當場流下眼淚，並對著林男怒吼：「敢做不敢當」等語。對此，新北地院審理後，依法判林男4月徒刑。

判決指出，林男在金融業上班，而他與阿傑是同事關係，兩人日前和其餘同事、客戶相約一同到海產店聚會，而當時阿傑則帶了女友花花出席，散場之後，由於一名客戶已有酒意，因此由阿傑和其餘同時在前攙扶，而花花女友和林男則走在後方。怎料，林男卻趁著花花與他單獨走在隊伍後方之際，朝花花伸出狼爪。

林男突然用手摟住花花的腰部並舌吻對方，甚至還出手撫摸她的臀部，而當時花花雖然向旁邊閃開，但因顧慮場合所以沒有立即聲張，又走了幾步之後，阿傑回過頭發現女友眼角泛淚、狀態有異，嚇得趕忙追問對方，才讓林男的獸行當場曝光。對此，花花於庭上證稱，「當時林男一直拉著我背後的衣服將我抓過去，我跟他完全不認識，我有一直閃躲，但他比我高很多、力氣又很大，他突然就親我嘴巴，將舌頭放進我嘴巴裡，大概有5到10秒。」

花花表示，「我當下完全傻住，也無法反應，我躲開他，他又摟住我的腰，把我拉到他身邊，跟我說如果妳男友想要在公司有業績，你知道該怎麼做，他同時還用右手摸我的屁股，後來我男友發現我怪怪的，就問我怎麼了，我當下不知道要不要講，我就往前跑，男友就追過來，問我發生什麼事，那時林男也追過來，還說我應該是喝酒情緒不穩，我聽到他這樣說之後情緒有點崩潰、生氣、忍不住尖叫，後來我男友就報警處理。」

對此，法官認為，林男的行徑顯然欠缺尊重他人身體自主權，不僅侵犯花花的身體隱私、破壞花花對他人之信賴感，且造成其身心受創，所為實值非難，且犯案後仍否認犯行，未與對方達成和解，審酌其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依法判其4月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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