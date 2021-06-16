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社會 社會焦點 保障人權

快訊／在台北橋下洗東西！民眾下秒轉頭驚見　「她漂在水面」身亡

記者黃彥傑／台北報導

台北市台北橋16日發生一起事件，當時橋下一名婦人因不明原因落水，而警消接獲報案到場，緊急將婦人拉上岸邊，但該名婦人卻已明顯死亡。

▲▼台北橋下婦人落水 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北橋下婦人落水 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼台北橋下婦人落水 。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，根據目擊民眾表示，事發前一個小時看到婦人在河堤旁洗東西，因此有上前勸阻婦人河水髒，可以到旁邊土地宮廟洗，之後回到現場，看到婦人包包還在現場，但人卻已經消失不見，接著就發現有人影浮在附近50公尺的河面上，這才驚覺該名婦人已經落水，而至於事故詳細發生原因，仍有待進一步調查。

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