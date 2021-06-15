載一次就記住她家！運將「連2度闖房內」硬來3分鐘　下場曝光

▲阿宏強行猥褻花花，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫123RF）

記者林昱萱／新竹報導

一名男子「阿宏」（化名）為計程車司機，而他日前曾載有輕度身心障礙的「小桃」（化名）、小桃母親去上課，因而認識對方，但他卻於日後趁機闖入小桃家中強行猥褻對方，誇張的行徑直到小桃的父親發現異樣後才曝光。對此，新竹地院審理後，依法判其3年6月徒刑。

判決指出，阿宏趁著小桃家中無人的機會，竟然先後基於對心智缺陷女子強制猥褻之犯意，兩度闖入對方家中，並在3樓房間內於違反對方意願的情況下，以手撫摸其胸部、下體2到3分鐘之久，而他第二度闖入對方家中後，不僅再度惡劣地做出上開行為，甚至還強行親吻對方。

阿宏做出誇張的行徑後，讓阿桃身心都受到傷害，而阿桃的父親見女兒舉止有異，一查之下才揭發阿宏的獸行。對此，法官認為，阿宏明知對方為心智缺陷之人，竟未逞一己性慾，利用對方弱勢處境、欠缺自我保護能力，而做出強制猥褻之犯行，且其犯案後還不斷否認犯行，犯後態度極差。

法官兼衡其犯罪動機、目的、手段、家庭經濟狀況、對花花所害非輕等一切情狀之後，依犯對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，共二罪，各處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑3年6月。

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