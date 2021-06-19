三級滿月／回顧柯文哲防疫「撿到槍」　10大金句砲打中央與地方

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供，下同）

政治中心／台北報導

全國三級防疫警戒自5月19日實施至今（19日）滿一個月，不過受到華航諾富特案擴散影響，北市早於5月3日就天天開防疫記者會；由於台北市長柯文哲坐鎮記者會時，除解說最新疫情動態外，還頻頻流彈四射砲打蔡政府、地方官員與中央流行疫情指揮中心，直白的語句搭上高漲的民怨，創造出無數熱門話題。《ETtoday新聞雲》特地精選10大「撿到槍」金句，讓讀者回味「柯氏語錄」。

1.綁樁腳也不用花這麼多錢，政治還是要有良心

行政院推出紓困4.0計畫，追加紓困預算累計提高至6300億元（現為8400億元）。柯文哲認為，與其小錢買疫苗、該解決的不解決，「綁樁腳也不用花這麼多錢，政治還是要有良心」，你花6千億綁樁腳，乾脆抽1/10，600億買疫苗，就把這問題解決掉了。

2.不要在辦公室看數字

北市疫情爆發後，專責病房數與持有疫苗數與中央統計數據有出入，柯文哲向中央喊話，不要在辦公室看數字，而是下到第一線，實際到病房，站在急診處外面，或到防疫專責病房外面，你就問護理師說裡面有多少人。昨天去醫院看，就看到有人被抬出去，這是很現實問題。

3.第一次聽到校正回歸，讓我開開眼界

指揮中心以「校正回歸」代表因篩檢量爆增而造成系統塞車，造成確診通報延誤的情形。不過柯文哲表示，「我自己是醫學院教授，這名詞我是第一次聽到，且我書上查不到這在公共衛生學上怎麼計算。」所以希望中央乾脆公布，校正回歸數字是怎麼計算的？「讓我開開眼界。」

4.有這種在野黨難怪執政黨囂張

針對中央的紓困措施，國民黨方面主張不排富，每人普發1萬元，並同時呼籲無經濟困難或不受疫情影響者，將1萬元回捐給地方政府作為防疫基金。

柯文哲表示，這還沒牽涉到任何產業，只有個人，就要花2300億元，「這一聽就知道不太合理！所以算了，我也不想批評國民黨，只能說有這種在野黨難怪執政黨這麼囂張。」

5.她是那個選區的議員嗎？

柯文哲表示，目前北市醫療量能足夠，近期沒有救護車病人送不進醫院問題；不過台北市議員黃郁芬接到陳情，指北投區沒有防疫專責病房，更沒有收治新冠肺炎重症患者的醫院。

柯文哲回擊，全台灣最大的醫院台北榮總就在北投，反譏「選區議員不曉得北投有台北榮總、振興醫院，她是那個選區的議員嗎？」

6.阿達馬孔固力（腦袋灌水泥）

疫情緊繃時期，台大醫院跟北市聯合醫院都疾呼醫療量能不足，而中央流行疫情指揮中心卻公布全國還有7380空床，其中北市有682床空床。

柯文哲怒批中央，不要坐在辦公室看數字，「我跟你說」，像空床數，真是「阿達馬孔固力」，怎麼可能，怎麼可能幾百床空床，到第一線去問就知道了，台大都出來說話了，中央政府還拿一張報表在那邊，只要稍微有常識，就知道不可能有幾百張空床，「所以我都不曉得那數字哪裡來的，實在是，哼！」

7.萊豬也吃了、軍火也買了，所以呢？死11個不算多？

美國向海外釋出8000萬劑疫苗，美國在台協會（AIT）處長酈英傑在卸任演說時提到，台灣在全球相對來說是確診率和人數都比較低的國家，遭質疑暗示華府不急著發送新冠疫苗給台灣。

柯文哲說，「當然要跟印度比起來，我們現在死亡人數才要開始而已。」他身為台北市長，不願意對另外一個國家的大使談話做批評，但是「萊豬也吃了，軍火也買了，啊所以呢？他的意思是說，你們才死11個而已，不算多。」



8.不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗6月15日開打，指揮中心11日晚間突宣布，即起撥配到各縣市，讓地方政府措手不及；不過，高雄12日上午獲配9.1萬劑，下午就開放施打，讓台灣基進新聞部主任張博洋大酸台北市，「看好了，高雄只示範一次」。

柯文哲用股票市場為喻反擊，「明白的講，在股票市場，內線交易是很嚴重的罪名，但是不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名」。

9.你還敢講那種幹話，我病歷早就砸過去了，實在鬼扯

中央與北市在病房、病床數等醫療量能問題上看法一直大不同，衛福部常務次長石崇良5月29日說，會出現這種落差，可能是台北市沒有掌握好。

柯文哲反擊石崇良，房間數坦白講已經是口水戰，如果他今天還在台大當柯P，石崇良還在急診處，「你還敢講這種幹話，我病例早就砸過去了，實在是鬼扯」，這不是說完幾個房間就自動乘以二，房間轉換也是要時間。

10.高端股票一跌停，剛好總統就趕快出來開記者會

國內因疫苗嚴重不足導致疫苗採購爭議不斷，外界認為政府有意阻擋民間採購，且質疑18年前法律規定，民間可以專案進口疫苗，現在為何不可？中央在拖什麼？政府是否應該要略過繁瑣程序，加快疫苗進口速度？

柯文哲聽聞後表示，看到現在，相信大家心裡都有一把尺，到現在為止新冠肺炎死亡人數超過100人，沒看過總統蔡英文出來開記者會，可是5月31日高端疫苗股票一跌停，剛好蔡英文就趕快出來開記者會了，「有時候要思考政府優先項目是什麼？」