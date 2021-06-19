　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三級滿月／回顧柯文哲防疫「撿到槍」　10大金句砲打中央與地方

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供，下同）

政治中心／台北報導

全國三級防疫警戒自5月19日實施至今（19日）滿一個月，不過受到華航諾富特案擴散影響，北市早於5月3日就天天開防疫記者會；由於台北市長柯文哲坐鎮記者會時，除解說最新疫情動態外，還頻頻流彈四射砲打蔡政府、地方官員與中央流行疫情指揮中心，直白的語句搭上高漲的民怨，創造出無數熱門話題。《ETtoday新聞雲》特地精選10大「撿到槍」金句，讓讀者回味「柯氏語錄」。

1.綁樁腳也不用花這麼多錢，政治還是要有良心

行政院推出紓困4.0計畫，追加紓困預算累計提高至6300億元（現為8400億元）。柯文哲認為，與其小錢買疫苗、該解決的不解決，「綁樁腳也不用花這麼多錢，政治還是要有良心」，你花6千億綁樁腳，乾脆抽1/10，600億買疫苗，就把這問題解決掉了。

2.不要在辦公室看數字

北市疫情爆發後，專責病房數與持有疫苗數與中央統計數據有出入，柯文哲向中央喊話，不要在辦公室看數字，而是下到第一線，實際到病房，站在急診處外面，或到防疫專責病房外面，你就問護理師說裡面有多少人。昨天去醫院看，就看到有人被抬出去，這是很現實問題。

3.第一次聽到校正回歸，讓我開開眼界

指揮中心以「校正回歸」代表因篩檢量爆增而造成系統塞車，造成確診通報延誤的情形。不過柯文哲表示，「我自己是醫學院教授，這名詞我是第一次聽到，且我書上查不到這在公共衛生學上怎麼計算。」所以希望中央乾脆公布，校正回歸數字是怎麼計算的？「讓我開開眼界。」

4.有這種在野黨難怪執政黨囂張

針對中央的紓困措施，國民黨方面主張不排富，每人普發1萬元，並同時呼籲無經濟困難或不受疫情影響者，將1萬元回捐給地方政府作為防疫基金。

柯文哲表示，這還沒牽涉到任何產業，只有個人，就要花2300億元，「這一聽就知道不太合理！所以算了，我也不想批評國民黨，只能說有這種在野黨難怪執政黨這麼囂張。」

5.她是那個選區的議員嗎？

柯文哲表示，目前北市醫療量能足夠，近期沒有救護車病人送不進醫院問題；不過台北市議員黃郁芬接到陳情，指北投區沒有防疫專責病房，更沒有收治新冠肺炎重症患者的醫院。

柯文哲回擊，全台灣最大的醫院台北榮總就在北投，反譏「選區議員不曉得北投有台北榮總、振興醫院，她是那個選區的議員嗎？」

6.阿達馬孔固力（腦袋灌水泥）

疫情緊繃時期，台大醫院跟北市聯合醫院都疾呼醫療量能不足，而中央流行疫情指揮中心卻公布全國還有7380空床，其中北市有682床空床。

柯文哲怒批中央，不要坐在辦公室看數字，「我跟你說」，像空床數，真是「阿達馬孔固力」，怎麼可能，怎麼可能幾百床空床，到第一線去問就知道了，台大都出來說話了，中央政府還拿一張報表在那邊，只要稍微有常識，就知道不可能有幾百張空床，「所以我都不曉得那數字哪裡來的，實在是，哼！」

7.萊豬也吃了、軍火也買了，所以呢？死11個不算多？

美國向海外釋出8000萬劑疫苗，美國在台協會（AIT）處長酈英傑在卸任演說時提到，台灣在全球相對來說是確診率和人數都比較低的國家，遭質疑暗示華府不急著發送新冠疫苗給台灣。

柯文哲說，「當然要跟印度比起來，我們現在死亡人數才要開始而已。」他身為台北市長，不願意對另外一個國家的大使談話做批評，但是「萊豬也吃了，軍火也買了，啊所以呢？他的意思是說，你們才死11個而已，不算多。」

8.不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗6月15日開打，指揮中心11日晚間突宣布，即起撥配到各縣市，讓地方政府措手不及；不過，高雄12日上午獲配9.1萬劑，下午就開放施打，讓台灣基進新聞部主任張博洋大酸台北市，「看好了，高雄只示範一次」。

柯文哲用股票市場為喻反擊，「明白的講，在股票市場，內線交易是很嚴重的罪名，但是不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名」。

9.你還敢講那種幹話，我病歷早就砸過去了，實在鬼扯

中央與北市在病房、病床數等醫療量能問題上看法一直大不同，衛福部常務次長石崇良5月29日說，會出現這種落差，可能是台北市沒有掌握好。

柯文哲反擊石崇良，房間數坦白講已經是口水戰，如果他今天還在台大當柯P，石崇良還在急診處，「你還敢講這種幹話，我病例早就砸過去了，實在是鬼扯」，這不是說完幾個房間就自動乘以二，房間轉換也是要時間。

10.高端股票一跌停，剛好總統就趕快出來開記者會

國內因疫苗嚴重不足導致疫苗採購爭議不斷，外界認為政府有意阻擋民間採購，且質疑18年前法律規定，民間可以專案進口疫苗，現在為何不可？中央在拖什麼？政府是否應該要略過繁瑣程序，加快疫苗進口速度？

柯文哲聽聞後表示，看到現在，相信大家心裡都有一把尺，到現在為止新冠肺炎死亡人數超過100人，沒看過總統蔡英文出來開記者會，可是5月31日高端疫苗股票一跌停，剛好蔡英文就趕快出來開記者會了，「有時候要思考政府優先項目是什麼？」

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

ET快訊
快訊／「第三批莫德納」明天要來了！　41萬劑抵台時間曝光
快訊／中和環球櫃姐確診　今緊急停業消毒全員快篩
75歲母親被取消疫苗！　藍心湄錯愕：我沒有用
高雄疫苗緩打潮現況曝光！　直擊民眾嚇到了
奪命瞬間影片曝！「機車飛人」再戰世界紀錄　騎車慘撞土堆
靠股票賺破千萬！ 他分享「選股6關鍵」：沒有賠過

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

7月1日將放寬施打兩劑疫苗之機組人員檢疫措施？應曉薇：民眾憂再掀疫情

疫苗、救急紓困八大提案遭封殺　朱立倫：民進黨「同擋一命」

「反公開3+11會議紀錄」林昶佐臉書遭出征　網噓爆：有黨意沒民意

懶人包／上菜市場怕撲空？　新北168座市場、夜市自主休市一次看

三級滿月／回顧柯文哲防疫「撿到槍」　10大金句砲打中央與地方

歐盟取消台灣入境限制　蘇貞昌：國人努力防疫成果「但不要鬆懈」

黃珊珊：接下來唯一解方是疫苗　不管是誰買「只要快，就好了」

高雄第二波長者疫苗開打　5張圖一次看該去哪接種

民進黨封殺加速採購疫苗提案　江啟臣怒批「擋下人民活命機會」

台中1.3萬鄰長打疫苗「遭中央否決」　市府證實收到公文：照樣打

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

轎車左轉耍帥「入彎華麗甩尾」　出彎落漆險撞樹...網評：不及格

7月1日將放寬施打兩劑疫苗之機組人員檢疫措施？應曉薇：民眾憂再掀疫情

疫苗、救急紓困八大提案遭封殺　朱立倫：民進黨「同擋一命」

「反公開3+11會議紀錄」林昶佐臉書遭出征　網噓爆：有黨意沒民意

懶人包／上菜市場怕撲空？　新北168座市場、夜市自主休市一次看

三級滿月／回顧柯文哲防疫「撿到槍」　10大金句砲打中央與地方

歐盟取消台灣入境限制　蘇貞昌：國人努力防疫成果「但不要鬆懈」

黃珊珊：接下來唯一解方是疫苗　不管是誰買「只要快，就好了」

高雄第二波長者疫苗開打　5張圖一次看該去哪接種

民進黨封殺加速採購疫苗提案　江啟臣怒批「擋下人民活命機會」

台中1.3萬鄰長打疫苗「遭中央否決」　市府證實收到公文：照樣打

網紅柴犬吃到變質零食　險些住院打點滴　飼主千萬注意

新營天價！開發商砸2.4億買銀行　老透天鍍金

廚藝懶人看過來！超簡單番茄肉醬食譜　酸甜滋味怎麼搭都好吃

「41萬劑莫德納」明天15:20抵台！華航航班資訊曝光

水漂殺手奪命！情侶上國道失控猛撞護欄　26歲女友噴出車慘死

「台人最愛手搖飲」曝光！蔡阿嘎見第2名屌打冠軍：大學生界很紅

急停500架次航班！　深圳機場人員確診「半年前曾施打國藥疫苗」　

大谷翔平日本人最速20轟　超越松井秀喜紀錄

資本支出衝擊毛利　外資下調台積電目標價至580元

中和環球櫃姐確診　6／19停業一天消毒並全員快篩

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

政治熱門新聞

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

韓國瑜親自開車送貨！100台愛心筆電來了　網讚：超暖心

62立委反對公開3＋11　范雲也在其中

政院授權！黃暐瀚揭郭台銘3張牌

鄰長打疫苗遭中央否決　中市拍板照打

蔡英文授權企業買BNT　他質疑「拖了3周」

她揭民進黨「封殺8提案」：不演了

趙少康喊話蔡英文：讓網軍停止分裂社會

中和勝利市場PCR出爐　明起休3天

台積電買500萬BNT　董事長劉德音見蔡英文拋4字

劉宥彤：如果政府不需要郭台銘買BNT　「直接告訴我們」

民眾黨提案通過「這類人」一律打國產疫苗

快訊／行政院：正式發函授權郭台銘、台積電代表洽購1000萬劑BNT

13小時馬拉松式審議　他揭陳時中「撐到最後一刻」

更多熱門

相關新聞

歐盟取消台灣入境限制　蘇貞昌：國人努力成果

歐盟取消台灣入境限制　蘇貞昌：國人努力成果

歐洲聯盟18日正式公布將台灣納入安全旅遊名單，成員國自今天起逐漸取消對台灣非必要旅遊的入境限制，即對台灣開放觀光，但入境時是否需持有陰性證明等政策，則視各國決定。行政院長蘇貞昌說，這是全體國人努力的成果，近來確診數雖有下降，但高風險族群的重症率仍然令人擔心，希望國人同胞繼續嚴格遵守各項防疫指引，不要鬆懈。

以色列轉讓百萬劑輝瑞疫苗！巴勒斯坦拒收：快過期

以色列轉讓百萬劑輝瑞疫苗！巴勒斯坦拒收：快過期

AZ疫苗遲到！歐盟怒提告慘敗訴

AZ疫苗遲到！歐盟怒提告慘敗訴

黃珊珊：接下來唯一解方是疫苗

黃珊珊：接下來唯一解方是疫苗

拜登上任150天美國已施打3億劑疫苗

拜登上任150天美國已施打3億劑疫苗

關鍵字：

柯文哲金句防疫台北語錄新冠肺炎撿到槍

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

23歲校花「流出2段不雅片」認了

天堂M帳號創天價　1450萬成交

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

被醫生宣判「不可能痊癒」　詹雅雯突掩面中斷直播

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

郭台銘捐疫苗卡關1個月！事件始末一次看

即／嘉義2婦人打完疫苗隔天猝死！初步死因出爐

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

台積電出手買BNT「幕後推手是他」　傳用晶片換疫苗

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面