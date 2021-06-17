好市多「熱銷肉類」限購了　網友大推：不限制根本搶不到

▲好市多熱銷美國牛限購了，網友大推：「不限制根本搶不到」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

好市多日前為避免民眾掃光物資，針對部分商品祭出限購令。有網友16日在臉書社團表示，她在逛好市多時發現，美國牛肉開始限購了，全系列一卡限買一組，也好奇是否全台的門市都有限制。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她16日在逛好市多中壢店時，發現賣肉品的區域貼上了告示，內容寫到「美國全系列品項，每卡限買一組」，讓她好奇是全台同步嗎，還是單一門市的措施。

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也有另一名網友16日發文，表示桃園南崁店（美國）牛肉開始限購了，全品項只能買一組，買肉時抉擇一下了。

▲好市多熱銷美國牛限購了，網友大推：「不限制真的會買不到」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

文章分享後引發網友熱議，有人說「今天去高雄大順，也是限購了」、「限購好過沒有賣」、「這樣很好啊，免得有人趁機囤貨」、「剛去內湖店買完，內湖店也是這樣寫」、「我上星期下午去買，牛肉片全空，不限制根本搶不到」、「不限購，下午或晚上去買，根本搶不到」。

對此，好市多表示，由於近期民眾消費量實在太大，經評估後若不限制，未來恐會有客人買不到，因此才會進行限購措施。

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