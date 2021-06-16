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宅配單大增！賣場「配送時間」延遲　家樂福8天起跳、大潤發停接單

▲▼指揮中心9日公布最新疫苗施打順序名單，其中第7類對象新增「國家關鍵設施必要人員」，包括交通領域、運輸及倉儲業者，在新冠肺炎疫情維持三級警戒之下，物流外送需求大增，過程有高度染疫風險，交通部表示美食外送員等也屬於貨運、物流、倉儲的概念，目前正在研議釐清如何規納入第七類名單中,宅急便,送貨員,包裹,宅配,兼職,foodpanda,機車,宅經濟,戶外工作者。（圖／記者李毓康攝）

▲網購需求增賣場宅配時間一次看。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

防疫期間民眾多依賴外帶、外送解決三餐，民生用品部分也善用賣場宅配服務，選用線上下單送到家滿足需求。不過近日因單量攀升，各大賣場配送時間有延遲狀況，像是家樂福就公告北部配送日建議選擇8天後，愛買也指出下單後預計7天後出貨，至於大潤發至明天前則暫停接單，提醒民眾要多加注意。

為減少出門降低感染風險，民眾現多以網購方式補給生活用品、生鮮雜貨，賣場線上單量也大增，家樂福發出公告表示因物流公司業務遽增，部分訂單或偏遠地區恐延遲配達，且暫不提供到貨指定時段、貨到付款、搬上樓服務，而北部地區7天內配送近滿單，建議配送日建議選擇即日起之8至21天，業者指出5月中起線上訂單成長近3倍，目前正積極消化中，並建議多加利用當日配服務。

家樂福線上購物當日配服務，針對以當日需求購買商品之消費者「當日下單當日到」，且最快1小時就能到貨，晚上6時前收單，提醒該服務有限制商品種類，如以生鮮蔬菜、冷藏肉品、冷藏鮮乳、零食餅乾等為主，如遇單量達上限則將關閉該店與周邊地區之當日配送訂購功能。

另，好市多透露疫情爆發後線上訂單成長很多，而網購因發貨地區不同，目前最快3至4天就會送到，最慢則需8至9天時間，；愛買則表示線上購物宅配服務隨著每天狀況稍有落差，但現在下單至收件約皆需要7天以上；而據大潤發最新公告指出，因有大量訂單湧入，即日起下單的訂單配送日預計自下單起近30天到貨，且6月17日前暫停收單，優先完成日前下單久後顧客訂單。

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