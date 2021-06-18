周末南台灣雨更大！梅雨下周「挾雨彈」抵台　往這2區灌暴雨

▲南台灣周末有雨，且雨勢範圍較廣。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣炎熱，花蓮出現最高溫37.9度，中央氣象局表示，到周末前受到西南風影響，苗栗以南易有短時強降雨，明後天降雨更大、更廣，而北部、東半部則位處背風側，溫度可達36到38度以上。下周一起受到梅雨滯留鋒影響，西半部、東北部都會有局部大雨發生。

氣象局預報員徐仲毅表示，周末以前受到西南風影響，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，強降雨容易從中南部沿海發展起來，之後會再推往內陸，不過每日降雨時間、區域不同，從預報來看，明後天中南部的強降雨區域擴大、強度也增強。

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▲北部、東半部周末炎熱，高溫可達36度。（圖／記者屠惠剛攝）

而北部、東半部位處西南風背風側，容易有炎熱高溫發生，預計明後天雙北、基隆、東半部有36度以上高溫，花蓮則有38度以上高溫發生機率，且台東還會有焚風。

另外目前華南一帶有一道滯留鋒，預計下周一鋒面來到台灣北部海面，除中南部有短時強降雨、局部大雨外，北部也有短暫陣雨或雷雨，花東則以午後雷雨為主，周二到周四滯留鋒在台灣附近徘徊，西半部、東北部有局部大雨，花東有局部短暫陣雨或雷雨。周五滯留鋒北抬，不過離台灣仍近，各地天氣依然不穩定。