快訊／北市跟進郭台銘、台積電買疫苗？　柯文哲苦笑：有人問啊

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增188例新冠肺炎病例，在台北市部分新增71例，新北市76例。台北市下午召開防疫記者會，針對是否自購疫苗，市長柯文哲苦笑表示，「這些東西吼，我都不想聽或是再去猜測」，也曾有人問北市要不要自己買疫苗，但很多東西事後越看越奇怪，對一般老百姓來講，可以打就趕快打。

柯文哲表示，現在目標是每個禮拜案例降一半，萬華不再是疫區，數量還是多一點，過去大概一週，數目上去又下來，後來發現數量多處理比較簡單，確診案例少，要如何把潛藏的找出來越來越困難，而且若遇到超級感染者，感染就會散開。

副市長黃珊珊表示，目前台北市接到有4例接種疫苗死亡，全都是採取法醫相驗，要等法醫認定，鑑定之後，若跟疫苗有相關，會協助救濟。

全國昨（17日）新增16例施打AZ疫苗後死亡案，累計27例，初步調查長者們多有慢性病；前天共計11例，台中、新北各3例，台北、彰化、嘉市、新竹縣、新竹市各1例，昨天16例，桃園及台中各加三例，雲林、屏東、新北各加兩例，台南、高雄、竹市、台北各有一例。

今天（18日）台北、苗栗縣均再傳2起接種疫苗後死亡案件，嘉義縣則有1例老婦、雲林兩起（老翁、老婦）、南投1例老翁，累計已達35例，新北再加上5起，累計達40例。