神舟12號發射區待命　任務標誌「金黃色巨龍升空＋天和太空站」

▲中國載人航天工程辦公室公佈任務標誌。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸神舟12號載人太空船與長征二號F遙十二運載火箭組合體9日已運至發射區待命，待各項功能檢查及聯合測試等工作結束後，便會將3名太空人送至大陸太空站天和核心艙，進行為期3個月的科學實驗及設備更換、維修。此外，中國載人航天工程辦公室也於今（15）日正式公佈這次飛行任務標誌。

▲神舟12號載人太空船與長征二號F遙十二運載火箭組合體在發射中心待命。（圖／CFP）

《北京日報》報導，中國載人航天工程辦公室介紹，神舟12號載人飛行任務是空間站（太空站）關鍵技術驗證階段第四次飛行任務，也是空間站階段首次載人飛行任務。

甫公佈的飛行任務標誌上明確寫上「神舟12號載人飛行任務」及「中國空間站」，LOGO是由金黃色巨龍為主軸的英文大寫字母「R」，代表著火箭（Rocket）升空，主體圖樣為大陸首座太空站天和核心艙及一名太空人。

▲3名太空人將在太空站天和核心艙內進行為期3個月的多項任務。（圖／翻攝央視）

大陸載人航天工程副總設計師楊利偉此前曾透露，神舟12號載人飛船計劃將送3名太空人上太空，這3名太空人將成為太空站天和核心艙的首批「入住人員」，在軌駐留3個月，實施艙外維修維護、設備更換、科學應用載荷等工作。

這3名太空人身份日前也陸續曝光，分別是聶海勝、鄧清明及葉光富。其中，鄧清明是大陸第一批入選的太空人，已經當了24年的後備人選，聶海勝將是第3次登上太空，至於葉光富則是在2010年入選第二批太空人。