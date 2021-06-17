失業男刮中2萬「兌獎順手買彩券再中獎」　幸運爆棚爽抱8千萬！

▲美國一名男子被解僱後刮中1000美元的刮刮樂，隔天領獎時又再中300萬美元。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

美國賓州男子萊特（Randy Lytle）失業後，在路邊買了一張刮刮樂，幸運地刮中了1000美元（約新台幣2萬7700元）。沒想到，在他第二天要前往商店兌獎的路上，他買的另一張彩票又刮中300萬美元（約新台幣8335萬元），讓他與未婚妻震驚不已。

據CBS報導，賓州30歲的鋼鐵工人萊特，最近剛剛失業。他13日在經過一家酒吧時，意外看見路邊有一個刮刮樂的攤子，於是萊特便隨手買了一張彩票，決定碰碰運氣。非常幸運的，萊特立刻就刮中了1000美元。

Two weeks after his $3 million lottery jackpot win on a scratch-off Pennsylvania Lottery ticket at Giant Eagle in Ligonier, Randy Lytle, a furloughed steelworker, still can’t believe his lottery luck.



Via @ppeirce_tribhttps://t.co/C9nXLs1fAk — TribLIVE.com (@TribLIVE) June 14, 2021

隔天，正當萊特拿著彩票要去兌獎時，他順手又買了另一張刮刮樂彩票，然後走向停車場，與開車載他一同前往超市兌獎的未婚妻會合。當萊特刮開第2張彩票時，萊特和未婚妻完全被震驚了，因為這一次，他們刮中了300萬美元。

高興的萊特立刻打給母親報告這個好消息。萊特表示，他在8歲時就失去了父親，獨自撫養他和弟弟長大的母親，一直都很辛苦，因此母親能提前退休，對他的意義很大，「我是一個出身卑微的人，我當然知道這筆錢該怎麼用，這些錢至少有一部分會回到曾幫助我的人手中」。

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