更換冷氣冷媒突爆炸！火勢狂噴他血流滿地　雙眼嚴重燒傷恐失明

▲維修工人在裝設冷氣時，不知原因發生爆炸，工人臉部流血不止，現場血跡斑斑怵目驚心。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名董姓冷氣維修工人（54歲），17日晚間6時許，在南庄一處休閒農場更換冷氣冷媒時，不明原因室外機突然爆炸；一時火花四射，造成董男臉部受到重傷且血流不止；救護人員抵達時男子意識清楚，經初步包紮後趕緊送醫，所幸暫無生命危險，但雙眼遭嚴重灼傷，恐有失明之虞。

苗栗縣消防局表示，17日晚間6時45分接獲通報，稱在苗栗縣南庄鄉一處光觀休閒農場，有工人臉部被炸傷，人員立即派遣人、車前往救援。人員抵達後，現場為二樓透天厝，工人倒臥在二樓陽台上，臉部受到炸傷血流不止，但意識清楚，經救護人員初步包紮後，趕緊送醫救治。

據了解，董姓工人當時正在替冷氣更換冷媒，不知為何突然發生爆炸，當時他正站在鋁梯上，臉部直接遭到火花噴射後，重重摔了下來，爆炸造成臉部、口腔、雙眼受到嚴重灼傷，摔下後右手嚴重撕裂傷，現場血跡斑斑，怵目驚心；經送醫後雖無生命危險，但雙眼受創嚴重，還需醫生深入治療。

▲老經驗師傅表示，發生原因可能是電線短路產生火花，因起冷媒爆炸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

1名有30多年經驗的師傅表示，裝修冷氣時爆炸並不常見，最有可能是因為電線老舊短路而產生火花，加上旁邊都會攜帶冷媒桶，才會造成爆炸的意外發生。所幸這名裝修工人沒有生命危險，至於詳細的爆炸原因，還待調查中。

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