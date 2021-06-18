不止肺受損！新冠病毒竟會造成「腦部後遺症」　日研究有3大症狀

▲日本專家針對522位中、重症患者進行研究，發現有3成患者都有後遺症。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

感染新冠肺炎就算成功康復出院，未來的日子也可能會受後遺症影響。日本有專家針對522位中、重症患者進行研究，發現許多人康復後，除了肺部會有呼吸困難外，一些人甚至出現了「掉髮」、「注意力下降」、「睡眠障礙」等腦部方面等後遺症。

一名60歲日本男子2020年3月感染新冠肺炎，演變成重症住進醫院將近半年，直到2020年9月好不容易康復，不料接下來的日子卻苦受後遺症影響，每次出門或回診檢查，都必須背著氧氣瓶，手偶爾也會有麻痺的情忘。他感嘆「（出院後）到現在還是要背著氧氣，出門的時候沒有氧氣還是不行」。

日本專家針對522位中、重症患者進行研究，發現有3成患者都有後遺症，包含呼吸困難，肌肉無力，容易有疲勞和倦怠感，甚至有人出現與肺部無關聯的後遺症，像是「掉髮」、「睡眠障礙」及「注意力下降」等，情況多持續半年以上。

至於為何會出現腦部症狀。一名日本腦科醫師分析，應該是喉嚨或肺部發生發炎狀況，又透過神經和血液到達腦部，使腦部周圍也發生發炎情形，結果過度激活免疫系統，進而造成注意力下降等後遺症。

一名病患就感嘆，「出現痛苦後遺症時就想，該不會一輩子都這樣了吧」。各國政府除了要救治新冠確診者，未來也可能要面臨康復者的後遺症治療問題。

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