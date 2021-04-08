　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「天然無添加」奶茶棉席捲全台街頭　女孩們一見驚呼超想用用看！

▲▼衛生棉,蘇菲,天然,無添加,奶茶色,蘇菲極淨肌天然原生棉。（圖／翻攝自影片）

▲奶茶色衛生棉席捲街頭，女孩們看到之後紛紛表示很特別，更直呼：「想用！」（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

無論近期有什麼最新話題、最夯好物，民眾的反應永遠都最直接，ETtoday《街訪突即隊》這次上街頭為的是哪樁？原來是市面上首次出現一款前所未見的「奶茶色」衛生棉引起女孩們好奇，小編馬上帶著衛生棉走上街頭，就是要看看路上女孩們對這款奶茶色衛生棉有什麼看法。

▲▼衛生棉,蘇菲,天然,無添加,奶茶色,蘇菲極淨肌天然原生棉。（圖／翻攝自影片）

近年來無論是吃的還是用的，民眾越來越注重「天然」、「無添加」的觀念，除了最直接的飲食習慣調整，減少攝取加工食品、偏好健康的原型食物，日常生活中會和肌膚接觸到的物品也格外謹慎，對女孩們來說，講到「與肌膚親密接觸」的物品，一定會馬上想到每個月都要長時間使用的衛生棉，最近市面上出現一款與眾不同的「奶茶棉」，是蘇菲首創無漂白的「天然原生棉」，小編這次就帶著這款衛生棉前進街頭搜集女孩們的意見！

▲▼衛生棉,蘇菲,天然,無添加,奶茶色,蘇菲極淨肌天然原生棉。（圖／翻攝自影片）

講到「天然」，你會想到什麼顏色呢？許多人會想到白色、綠色、咖啡色⋯⋯等，象徵純淨或大自然的色彩，也有女孩表示第一時間會想到「裸色系」，也就是近年最夯的奶茶色、大地色，在視覺上呈現出自然、未加工、天然無負擔的感受，也難怪奶茶色、大地色系始終是許多女孩們的心頭好，任何東西只要加上hashtag「#奶茶色」、「#大地色」，詢問度馬上破表，而鏡頭前的女孩們在看到小編拿出奶茶色的蘇菲極淨肌天然原生棉之後更是驚呼「超特別！」

▲▼衛生棉,蘇菲,天然,無添加,奶茶色,蘇菲極淨肌天然原生棉。（圖／翻攝自影片）

▲▼衛生棉,蘇菲,天然,無添加,奶茶色,蘇菲極淨肌天然原生棉。（圖／翻攝自影片）

▲▼衛生棉,蘇菲,天然,無添加,奶茶色,蘇菲極淨肌天然原生棉。（圖／翻攝自影片）

第一眼看到這款衛生棉帶有淡淡奶茶色，顛覆一般人對於衛生棉的認知，經小編說明過後得知原來這才是未經漂白、最天然的原色，女孩們紛紛表示「這種沒有加工的會比較想要用欸，對自己的妹妹比較保護」、「第一次看到，不知道這是未經漂白處理的原色，想用用看」、「長知識耶」，如此特別的「奶茶棉」，也吸引許多人細細端詳說道「對皮膚比較不刺激，摸起來很舒服」、「這個真的很重要，不然現在的東西都加一些有的沒的，對身體也不太好」。

▲▼衛生棉,蘇菲,天然,無添加,奶茶色,蘇菲極淨肌天然原生棉。（圖／翻攝自影片）

▲▼衛生棉,蘇菲,天然,無添加,奶茶色,蘇菲極淨肌天然原生棉。（圖／翻攝自影片）

極淨肌天然原生棉主打無漂白、六大無添加，包括無化學染料、無化學香料、無甲醛、無遷移性螢光增白劑、無防腐劑、無漂白等，減少不必要的化學工序，對肌膚更好，也對環境更友善。除此之外，它還有通過世界級敏感肌膚指標性代表Dermatest認證，親膚少刺激、不會引起肌膚不適，而吸收力、透氣性更不會讓妳失望，超薄棉片且2倍極速乾爽，還有兩側溝槽的防漏設計，就算量大也不怕外漏，使用起來更安心。

▲▼衛生棉,蘇菲,天然,無添加,奶茶色,蘇菲極淨肌天然原生棉。（圖／翻攝自影片）

即日至4/21前，屈臣氏可享蘇菲極淨肌天然原生棉極薄23公分10片2包超值換購價69元，女孩們趁優惠快衝一波買起來吧！

立即搶購體驗►►►

看更多產品資訊►►►

＊棉片僅為示意圖，可能與實物略有不同

ET快訊
「保護乘客到最後」台鐵2分鐘影片悼念司機員　網淚：任務完成了
快卸載！「免費看Netflix」惡意App　竊取手機信用卡資
法國菁英為愛來台魂斷太魯閣　古查爾家屬抵現場哀戚相擁
發票中200元店員一句「這是千萬」　他嚇到：心臟快停
金正賢、徐智慧爆熱戀1年！　D社拍到重要畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「資生堂百優乳霜」超低價！加大版下殺2100元　網：用了20年沒皺紋

「天然無添加」奶茶棉席捲全台街頭　女孩們一見驚呼超想用用看！

迎媽祖！「超商X鎮瀾宮」聯名口罩來了　金牛、MAZU款有戴有保庇

【廣編】全台首創！贈與稅、遺產稅刷兆豐卡　不限金額6期0利率

王令麟送東森幣相挺黃偉哲6度上東森農場　2萬公斤關廟鳳梨被買爆

新潔淨時代來臨！洗衣抗菌才是重點　一顆解決你「肉眼看不到」的細菌危機

讓小朋友都搶著吃的Q彈葉黃素凍！白蘭氏徵超萌小小代言人、機會難得爸媽們快手刀報名

【廣編】雀巢雪梨茶　清爽好茶香新上市

摩斯早餐新增「可頌堡」！2款新品亮相　全聯阪急麵包30元比臉大

都市中的世外桃源！大面落地窗加單人貴妃躺椅　獨享城市街景

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

「天然無添加」奶茶棉席捲全台街頭　女孩們一見驚呼超想用用看！

迎媽祖！「超商X鎮瀾宮」聯名口罩來了　金牛、MAZU款有戴有保庇

【廣編】全台首創！贈與稅、遺產稅刷兆豐卡　不限金額6期0利率

王令麟送東森幣相挺黃偉哲6度上東森農場　2萬公斤關廟鳳梨被買爆

新潔淨時代來臨！洗衣抗菌才是重點　一顆解決你「肉眼看不到」的細菌危機

讓小朋友都搶著吃的Q彈葉黃素凍！白蘭氏徵超萌小小代言人、機會難得爸媽們快手刀報名

【廣編】雀巢雪梨茶　清爽好茶香新上市

摩斯早餐新增「可頌堡」！2款新品亮相　全聯阪急麵包30元比臉大

都市中的世外桃源！大面落地窗加單人貴妃躺椅　獨享城市街景

全聯史上最低門檻！「宇宙明星BT21」集點換購　超萌餐具24款必收

瑤瑤曬黑長怎樣？ 「實測結果出爐」本尊笑瘋：真的像薔薔

在地人揭李義祥「私下真面目」！工程界地位曝光…他痛批冷血2關鍵

「工藤新一」人氣旺　陸服飾、健身器材業爭奪搶註冊商標

孫藝真、張柏芝雙仙對決！「全身撞衫」逆齡顏值遇強敵　網：太精彩

柯文哲稱「低薪事多是貪污溫床」　侯友宜：任何情況都不允許

「保護乘客到最後！」台鐵2分鐘影片悼念司機員　網淚：任務完成了

無薪假大減1072人　勞動部：剛好協商期限到、下期恐再增加

附餐牛丼沒飯客怒告詐欺！店長拿廣告照喊冤　攻防過程令人驚掉牙

快訊／歐盟認血栓是AZ疫苗副作用　指揮中心13:45緊急記者會說明

裝在薯條盒Q爆！台南文青「酥脆甜不辣條」　必吃鹹甜梅粉口味

消費熱門新聞

麥當勞用街口支付享最高14%回饋

讓小朋友都搶著吃的Q彈葉黃素凍

新潔淨時代來臨！洗衣抗菌才是重點

全聯史上最低門檻！超萌餐具換購

全家集點購「祈喵熱」登場

摩斯早餐新增「可頌堡」亮相！

炒飯名店炒進超商！最新2款銷魂炒飯

超狂米粉節多款爆品撒千元現金券

中衛x PORTER聯名口罩　電商4/8開賣

口罩也有媽祖聯名款！限量一千盒

SOGO復興館VIP「一週狂買3億」

「超商X鎮瀾宮」推限量聯名口罩

抗癌泳將池江璃花子改寫命運

更多熱門

相關新聞

男業務女廁偷拍戰果令人驚呆！　大家都猜錯了

男業務女廁偷拍戰果令人驚呆！　大家都猜錯了

台北黃姓男子去年7月間，被發現躲在松山區的1棟辦公大樓女廁內，用手機伸出門縫偷拍洗手台區域，被害OL發現後，趕緊報警，將黃男以涉嫌妨害秘密罪現行犯身分逮捕，但檢警還原黃男手機，幾乎沒看到女性上廁所的照片，黃男坦承只是想偷拍女性用過的衛生棉，最後黃男向被害女子道歉、賠償3萬元，獲得原諒撤告。

日女慘陷「月經貧窮」政府將提供生理用品

日女慘陷「月經貧窮」政府將提供生理用品

女大生備註幫我買衛生棉！外送員使命必達

女大生備註幫我買衛生棉！外送員使命必達

「奶茶色球鞋」推薦清單！

「奶茶色球鞋」推薦清單！

狂省1100！毛毛商城曙光頂級乾糧7折

狂省1100！毛毛商城曙光頂級乾糧7折

關鍵字：

衛生棉蘇菲天然無添加奶茶色蘇菲極淨肌天然原生棉

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

台南自強號擦撞行人　警消救援

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

深夜激戰！20多歲女「噴泉式爆血」送醫　內診椅紅一片

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾1句話安撫…網戰翻

HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」網看呆

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面