「天然無添加」奶茶棉席捲全台街頭　女孩們一見驚呼超想用用看！

▲奶茶色衛生棉席捲街頭，女孩們看到之後紛紛表示很特別，更直呼：「想用！」（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

無論近期有什麼最新話題、最夯好物，民眾的反應永遠都最直接，ETtoday《街訪突即隊》這次上街頭為的是哪樁？原來是市面上首次出現一款前所未見的「奶茶色」衛生棉引起女孩們好奇，小編馬上帶著衛生棉走上街頭，就是要看看路上女孩們對這款奶茶色衛生棉有什麼看法。

近年來無論是吃的還是用的，民眾越來越注重「天然」、「無添加」的觀念，除了最直接的飲食習慣調整，減少攝取加工食品、偏好健康的原型食物，日常生活中會和肌膚接觸到的物品也格外謹慎，對女孩們來說，講到「與肌膚親密接觸」的物品，一定會馬上想到每個月都要長時間使用的衛生棉，最近市面上出現一款與眾不同的「奶茶棉」，是蘇菲首創無漂白的「天然原生棉」，小編這次就帶著這款衛生棉前進街頭搜集女孩們的意見！

講到「天然」，你會想到什麼顏色呢？許多人會想到白色、綠色、咖啡色⋯⋯等，象徵純淨或大自然的色彩，也有女孩表示第一時間會想到「裸色系」，也就是近年最夯的奶茶色、大地色，在視覺上呈現出自然、未加工、天然無負擔的感受，也難怪奶茶色、大地色系始終是許多女孩們的心頭好，任何東西只要加上hashtag「#奶茶色」、「#大地色」，詢問度馬上破表，而鏡頭前的女孩們在看到小編拿出奶茶色的蘇菲極淨肌天然原生棉之後更是驚呼「超特別！」

第一眼看到這款衛生棉帶有淡淡奶茶色，顛覆一般人對於衛生棉的認知，經小編說明過後得知原來這才是未經漂白、最天然的原色，女孩們紛紛表示「這種沒有加工的會比較想要用欸，對自己的妹妹比較保護」、「第一次看到，不知道這是未經漂白處理的原色，想用用看」、「長知識耶」，如此特別的「奶茶棉」，也吸引許多人細細端詳說道「對皮膚比較不刺激，摸起來很舒服」、「這個真的很重要，不然現在的東西都加一些有的沒的，對身體也不太好」。

極淨肌天然原生棉主打無漂白、六大無添加，包括無化學染料、無化學香料、無甲醛、無遷移性螢光增白劑、無防腐劑、無漂白等，減少不必要的化學工序，對肌膚更好，也對環境更友善。除此之外，它還有通過世界級敏感肌膚指標性代表Dermatest認證，親膚少刺激、不會引起肌膚不適，而吸收力、透氣性更不會讓妳失望，超薄棉片且2倍極速乾爽，還有兩側溝槽的防漏設計，就算量大也不怕外漏，使用起來更安心。

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＊棉片僅為示意圖，可能與實物略有不同