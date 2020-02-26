　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

嚐日本美味免出國！樂事和風名物系列Lulu神模仿再進化～邀你神遊日本解放你的饞

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

消費中心／綜合報導

又到了櫻花盛開的季節，榮登台灣旅遊熱門景點的日本，無非是賞櫻的最佳去處，但受到疫情影響可能只能再緩緩，想一解不能到日本賞櫻品嚐道地日式美食的遺憾嗎？台灣零食龍頭樂事這次推出的「日式和風名物系列」新品就是要解放你對日本美味的饞，四支精選台人旅日最愛的名地美食風味，讓你就算在家也能享受濃濃的日本味，嚐到最誘人的美味。

而這次樂事也特別邀請到表演風格一項大膽鮮明、且頗受年輕世代歡迎的全方位藝人—Lulu黃路梓茵，來出演此次樂事和風名物系列的品牌影片。Lulu誇張逗趣的演出，精準的詮釋出那種無法抵擋的嘴饞時刻，讓人看著看著口水也不禁流了下來。 而唯有透過樂事日式和風名物系列，才能讓其獲得味蕾上的的解放及滿足，忍不住豎起大拇指說：美味！

▲▼樂事,日本,Lulu,和風名物。（圖／樂事提供）

▲樂事推出「日式和風名物系列」，讓你就算在家也能享受濃濃的日本味。（圖／樂事提供，下同）

不僅如此，這次樂事和風名物系列的包裝設計也別出心裁的使用日式感十足的浮世繪元素，艷麗的色彩營造出濃濃的日式氛圍，讓人迫不及待想趕緊體驗這充滿日式風味的新產品。

▲▼樂事,日本,Lulu,和風名物。（圖／樂事提供）

樂事北海道鹽味香濃起司口味

回到酪農業的故鄉—北海道，精心製作香濃的起司搭配上鹽味的調和，一口咬下酥脆洋芋片的當下，濃郁的起司與鹹味完美的融合瞬間在嘴裡綻放美味。

樂事東京照燒烤雞串口味

到東京的居酒屋必點的照燒烤雞肉串，樂事將烤雞串味道完全鎖在洋芋片裡，照燒醬汁甘甜的口感與雞肉的鮮甜層層堆疊，搭配上清爽的啤酒就能在家享受夜晚。

樂事大阪人氣章魚燒口味

日本當地熱門美食首選大阪章魚燒，鹹甜的章魚燒滋味加上脆口的洋芋片，尾勁還透出淡淡的哇沙米，兼具味覺與口感的美味只想大喊一聲歐伊細～

樂事名古屋炭烤燒肉口味

和風香料的甜與燒肉的風味在洋芋片完美的呈現，名古屋道地的燒肉滋味彷彿就停留在嘴裡，層出不窮的味覺饗宴讓人一口接著一口無法停下。

美味是每個人無法抵擋和抗拒的，無論身在何時何處我們都在追求美味的極致，但嘴饞魂來得又快又急，這時候就是需要一包美味的樂事洋芋片，馬上解放你的饞！

ET快訊
好市多愣見「檳榔量販包」1盒300up　真相超驚喜…網狂推：
「全世界欠武漢人民一次」　WHO專家：若感染想在中國治療
顏清標宣布遶境如期舉行　侯友宜：不適宜
顏清標宣布遶境如期舉行　內政部回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

洋芋片也有泡菜嫩豆腐煲口味　盤點5款超有趣的聯名零食

嚐日本美味免出國！樂事和風名物系列Lulu神模仿再進化～邀你神遊日本解放你的饞

7-11「APP咖啡寄杯」服務升級！即日起開放「跨店領取、轉贈好友」功能

今天10點先衝全家！「台酒75%防疫酒精」全台門市統一開賣

美容業最高規格消毒抗菌　東森自然美嚴格防疫守護健康

防新冠肺炎⋯外食比例降！超商盒裝鮮食狂賣　引「日本最夯健康食物」新選擇

OK買得到「台酒75%防疫酒精」了！全家明天10:00全門市統一開賣

228連假好康！超商祭「限時5天」優惠　中熱拿第2杯1折、現煮咖啡30杯47折

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

嚐日本美味免出國！樂事和風名物系列Lulu神模仿再進化～邀你神遊日本解放你的饞

7-11「APP咖啡寄杯」服務升級！即日起開放「跨店領取、轉贈好友」功能

今天10點先衝全家！「台酒75%防疫酒精」全台門市統一開賣

美容業最高規格消毒抗菌　東森自然美嚴格防疫守護健康

防新冠肺炎⋯外食比例降！超商盒裝鮮食狂賣　引「日本最夯健康食物」新選擇

OK買得到「台酒75%防疫酒精」了！全家明天10:00全門市統一開賣

228連假好康！超商祭「限時5天」優惠　中熱拿第2杯1折、現煮咖啡30杯47折

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例直播主賣口罩被查獲！他「100片賣1500元」　直播狂嗆：我是發國難財達人

住農田旁！猛燒稻草「呼吸困難熏醒」　人妻崩潰寶寶剛出生：遲早肺癌

觀光人才培訓計畫開跑！參訓「1小時補158元」　每單位最高補300萬

新天地教會曝：教主兄病逝大南醫院前「確認罹肺炎」！　院內感染已7死

迪士尼CEO「突然換人」　15年內併購皮克斯、漫威、福斯「市值暴增4倍」

狡猾病毒「誤導感染症狀」　陸研究：最慢8天發熱延遲早治

曾訪大邱慶北…日擬禁止入境！鎖定海外人士實施　傳安倍下午批准

摩鐵續攤硬上女性好友！　工廠小開賠146萬求原諒獲緩刑

信義計畫區也淪陷！娃娃機接手王道銀行　攻入威秀影城街邊店

消費熱門新聞

10點快衝全家！台酒防疫酒精開賣

OK買得到台酒75%防疫酒精了！

把握「肌膚黃金連假」網友推淡斑亮白神器

小7「APP咖啡寄杯」也能跨店領、轉贈好友了

228連假好康！超商限時5天中熱拿第2杯1折

「百道土司料理」投票抽2萬儲值金

限時28天！麥當勞經典大麥克回歸了

網友瘋傳「粉紅瓶」扁塌頭救星

快衝7-11！台酒75％防疫酒精提早開賣

日本織物除菌神器　防護居家生活

常見消毒產品該如何選擇?

超商推4款韓國美食！江原道雪蟹蟹膏限量1.5萬份

85度C即起28間門市送「次氯酸水」

網友敲破碗！灣仔碼頭回歸！

更多熱門

相關新聞

停止大型活動！醫提「1念2先」為口號

停止大型活動！醫提「1念2先」為口號

根據資料顯示，韓國、義大利都曾出現新冠肺炎的感染者在未確診前，參與大型集會活動的記錄，導致感染人數一夜間飆高，造成疫情嚴重惡化，甚至成為新冠肺炎疫情中，除了中國，最受關注的兩個國家。而近期是否舉辦大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮等的大型遶境活動，吸引各界人士關注。

日本德島女下鑽石公主號5天確診

日本德島女下鑽石公主號5天確診

抗日吞3慘敗　歸化非唯一解答

抗日吞3慘敗　歸化非唯一解答

獨／男總統官邸旁「呼吸急促」　自爆：從北海道來

獨／男總統官邸旁「呼吸急促」　自爆：從北海道來

長野縣首例無旅遊史　只去過東京北海道

長野縣首例無旅遊史　只去過東京北海道

關鍵字：

樂事日本Lulu和風名物

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面