嚐日本美味免出國！樂事和風名物系列Lulu神模仿再進化～邀你神遊日本解放你的饞

消費中心／綜合報導

又到了櫻花盛開的季節，榮登台灣旅遊熱門景點的日本，無非是賞櫻的最佳去處，但受到疫情影響可能只能再緩緩，想一解不能到日本賞櫻品嚐道地日式美食的遺憾嗎？台灣零食龍頭樂事這次推出的「日式和風名物系列」新品就是要解放你對日本美味的饞，四支精選台人旅日最愛的名地美食風味，讓你就算在家也能享受濃濃的日本味，嚐到最誘人的美味。

而這次樂事也特別邀請到表演風格一項大膽鮮明、且頗受年輕世代歡迎的全方位藝人—Lulu黃路梓茵，來出演此次樂事和風名物系列的品牌影片。Lulu誇張逗趣的演出，精準的詮釋出那種無法抵擋的嘴饞時刻，讓人看著看著口水也不禁流了下來。 而唯有透過樂事日式和風名物系列，才能讓其獲得味蕾上的的解放及滿足，忍不住豎起大拇指說：美味！

▲樂事推出「日式和風名物系列」，讓你就算在家也能享受濃濃的日本味。（圖／樂事提供，下同）

不僅如此，這次樂事和風名物系列的包裝設計也別出心裁的使用日式感十足的浮世繪元素，艷麗的色彩營造出濃濃的日式氛圍，讓人迫不及待想趕緊體驗這充滿日式風味的新產品。

樂事北海道鹽味香濃起司口味

回到酪農業的故鄉—北海道，精心製作香濃的起司搭配上鹽味的調和，一口咬下酥脆洋芋片的當下，濃郁的起司與鹹味完美的融合瞬間在嘴裡綻放美味。

樂事東京照燒烤雞串口味

到東京的居酒屋必點的照燒烤雞肉串，樂事將烤雞串味道完全鎖在洋芋片裡，照燒醬汁甘甜的口感與雞肉的鮮甜層層堆疊，搭配上清爽的啤酒就能在家享受夜晚。

樂事大阪人氣章魚燒口味

日本當地熱門美食首選大阪章魚燒，鹹甜的章魚燒滋味加上脆口的洋芋片，尾勁還透出淡淡的哇沙米，兼具味覺與口感的美味只想大喊一聲歐伊細～

樂事名古屋炭烤燒肉口味

和風香料的甜與燒肉的風味在洋芋片完美的呈現，名古屋道地的燒肉滋味彷彿就停留在嘴裡，層出不窮的味覺饗宴讓人一口接著一口無法停下。

美味是每個人無法抵擋和抗拒的，無論身在何時何處我們都在追求美味的極致，但嘴饞魂來得又快又急，這時候就是需要一包美味的樂事洋芋片，馬上解放你的饞！