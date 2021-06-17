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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

體育署副署長談紓困　網友怒罵：睜眼說瞎話

▲教育部體育署辦理「紓困方案申辦作業直播說明會」，由副署長林哲宏與負責運動產業的綜合規劃組組長劉姿君主持。（圖／翻攝自體育署MOESports）

▲教育部體育署辦理「紓困方案申辦作業直播說明會」，由副署長林哲宏與負責運動產業的綜合規劃組組長劉姿君主持。（圖／翻攝自體育署MOESports）

記者潘姿吟／台北報導

教育部體育署今（17日）於線上辦理「紓困方案申辦作業直播說明會」，由副署長林哲宏與負責運動產業的綜合規劃組組長劉姿君主持，但第一場直播參與者不到百人、第二場直播人數更是只有34位、人數少得可憐，而在說明會中，林哲宏的回應不是轉移焦點就是雞同鴨講，網友罵聲連連。

難道業者都不關心嗎？運動賽事承辦業者張先生向《ETtoday新聞雲》表示，「第一場會議是上午9點半開始，但體育署的通知前一天晚上7點才公布，真心想問，除了突發社會新聞事件，有人這樣安排會議的嗎？紓困方案是這一兩天才公布的嗎？」不少人認為，一直以來，體育署不僅不願意深入了解產業困境，也沒有與產業溝通的誠意，只是礙於中央指示又怕被罵，乾脆低調辦完說明會，甚至有網友在直播留言區怒罵：「睜眼說瞎話，一堆問題不回答！」

營運大受衝擊的運動行銷業者林小姐，輾轉經朋友轉發連結，才發現有這一場說明會，只趕上第3場針對個人從業人員紓困直播的她懊惱說：「紓困電話打不通，今天又錯過了前兩場的發問機會！」她指出，交通部觀光局及文化部，平常就會緊密與產業互動、藉此瞭解各業態的面貌，因此反映在該部會所擬的紓困4.0方案上，觀光產業紓困與藝文紓困就比較貼近民意，但運動產業的主管機關教育部體育署，對於產業的認識，好像一無所知，像是局外人一樣，「連馬拉松賽事有季節性與淡旺季都不知道！太扯了！」

全程參與三場說明會，在雙北地區的經營連鎖健身工作室的李先生表示，體育署的反應慢半拍，今天值得讚賞的只有兩位商業發展研究院的主管把申請系統、程序與流程，非常有條理地說明；但他認為，運動產業紓困有更多前段的作業，像是業別、特性、產業生態等問題，主管機關應該要先釐清，「今天的說明會，只是突顯體育署對產業的認知非常貧瘠！」

第3場紓困說明會的參與人數較多，桿弟、電競、網咖業者、健身房教練、校隊教練…等，紛紛提出申請紓困時所遭遇的問題，「申請過程提供受薪資、帳戶明細，卻被體育署承辦質疑造假！」「請問，正要開業的健身場館就停業了，該怎麼申請？」「現在都被停業日子都快過不下去了！」

▲教育部體育署辦理「紓困方案申辦作業直播說明會」，由副署長林哲宏與負責運動產業的綜合規劃組組長劉姿君主持。（圖／翻攝自體育署MOESports）

▲教育部體育署於今日辦理三場「紓困方案申辦作業直播說明會」。（圖／翻攝自體育署MOESports）

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