鴨舌帽男街頭被圍毆　淡定掏「RGD-5手榴彈」瞬間炸傷5人

烏克蘭哈爾科夫市(Kharkiv)一名男子在街上遭到圍毆,為了反擊竟然從口袋中掏出「一顆手榴彈」,丟出後立即引發戲劇性爆炸,當場造成5人受傷,受害者年齡為16歲至33歲之間,傷者全都被送去醫院緊急接受治療中。

這起誇張事件8日發生在哈爾科夫市一間超市外,影片中可看到,一名戴著鴨舌帽的男子遭多人包圍,其中一名男子上前揍了他一拳後,他冷靜從口袋中掏出手榴彈,隨後便引發爆炸。

當地警方表示,目前已逮捕丟手榴彈的29歲男子,他所使用的是RGD-5手榴彈,爆炸造成5人受傷,其中2名傷者是只有16與17歲的青少年,未對外進一步說明傷者的受傷情況。丟擲手榴彈的男子因涉嫌非法攜帶武器、彈藥和爆炸物的罪名被拘捕中,若是罪成將面臨10年至15年刑期或終身監禁。

