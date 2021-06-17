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外送員收下來！Uber Eats推專屬防疫包、餐飲優惠　還有洗手間地圖

▲▼Uber Eats支援外送員。（圖／ Uber Eats提供）

▲Uber Eats支援外送員推系列優惠。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送員辛苦了！因應本土疫情升溫，全台3級警戒研至6月28日，各縣市禁止餐廳內用以避免群聚風險，民眾則改以外送、外帶或是自炊解決三餐。為感謝辛苦的外送夥伴，Uber Eats找來李長榮化工、16家合作業者推出「力挺外送夥伴行動」，包括免費提供防疫物資包，還有飲料買1杯就招待外送員免費喝1杯，更規劃全台洗手間地圖，讓外送員辛苦跑單也能輕鬆找到可上廁所的公共區域。

▲▼Uber Eats支援外送員。（圖／ Uber Eats提供）

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▲一共有16家業者聯手推出挺外送員活動。

為感謝外送員這1個月的付出，Uber Eats特意規劃「防疫物資包」，內含3包口罩、1副護目鏡以及李長榮化工捐贈的異丙醇清潔液，且除替補給防疫物資外，更整理出全台洗手間地圖，蒐集有提供外送夥伴上廁所的公共場域，包含中油直營所有站點及其營業視圖、無障礙公廁、Uber Eats 特約商店等，以解決外送員疫情期間恐無法上洗手間的問題。

另，Uber Eats也攜手平台上16間合作商家推出力挺外送夥伴行動，其中，分別有招待外送員免費喝飲料、充電站、補給小點心等，還推購餐優惠、購物中心消費抵用金，盼以此力挺辛苦送餐的外送員。

▲▼Uber Eats聯手平台16業者推力挺外送夥伴行動。（圖／Uber Eats提供）

▲▼Uber Eats合作店家提供之外送員專屬優惠一次看。

▲▼Uber Eats聯手平台16業者推力挺外送夥伴行動。（圖／Uber Eats提供）

▲▼Uber Eats聯手平台16業者推力挺外送夥伴行動。（圖／Uber Eats提供）

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