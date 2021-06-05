多給你100塊！50歲大媽「強抱」20歲鮮肉外送員5小時：陪我嘛

▲大媽抱住小鮮肉示愛。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名50多歲大媽懷疑丈夫在外有別的女人，在家借酒澆愁，後來Uber Eats來了，開門一看是20多歲的鮮肉外送員，她心花怒放，取過餐馬上塞100元小費給外送員，接著把他拉進家裡說，「陪我聊聊天～」就這樣過了5小時！期間大媽還搓揉外送員的雙手還擁抱！隔天又把該名鮮肉約出來唱歌，整個人貼上去並示愛！

大媽認為自己婚姻失敗，老公經常不回家，疑似在外有別人，大媽經常透過酒精逃避現實，去年12月晚間叫了外送，看到Uber Eats的鮮肉外送員，她突然閃過一個想法，「我也要找第二春！」接著把外送員拉進家裡，塞了100元小費後要求外送員陪她聊天，過程中不時握住外送員的手想討拍，聲稱自己並不幸福，老公跟孩子都不理她，真的很想死。外送員尷尬不已，但又不怕眼前的大媽想不開，只好隱忍。

5小時後，夜已深，大媽才依依不捨地放人離開。但過沒多久又傳簡訊給外送員，說要邀請他去卡拉ok唱歌，「多少小費我都給，來陪我2小時就好」，外送員想多賺點錢，以為頂多只是被摸摸手應該還好，因此赴約。

到了包廂，大媽點了紅酒助興，外送員在一旁尷尬陪唱，大媽越來越嗨，又開始對外送員毛手毛腳，呈現「飢渴怨婦」的樣態，最後大媽乾脆貼在外送員身上並抱緊示愛，「沒事可以來找我唷～」外送員超近距離看著大媽的皺紋，差點嚇死，急忙把人推開並轉身想走。

大媽被拒絕後變臉，並稱，「你陪我回家，我再把錢給你」。外送員無奈陪她到家後，遲遲拿不到錢，而大媽又開始盧他，「進來陪我嘛～」外送員一毛錢都不要了，轉身就要離開，大媽喝斥，「賣造！（台語：別跑）」接著致電丈夫聲稱遇到賊，隨即又報案，種種舉動都讓外送員握緊了拳頭。

警方調查發現，大媽沒有任何東西被偷，火大的外送員決定提告性騷擾，承辦警方表示，因為大媽都未到案說明，已依法函送地檢署偵辦；承辦警方認為，光就外送員的說法，會覺得這大媽真的太扯，但實際狀況還是要由檢查官來釐清。