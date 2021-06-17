快訊／柯文哲曝防疫心情「百感交集」：過去1個月好像參加世界大戰

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心17日公布，新增175例本土確診，以新北市87例最多，其次為台北市34例，確診個案中新增19例死亡。台北市政府17日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，這一個月百感交集，台北市宛如打了一場世界大戰。

台北市政府17日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統、18日開放80歲以上長者施打疫苗、多名長者接種疫苗後猝死、洗腎中心將剩餘疫苗丟掉、北市清零計畫進行回應。

柯文哲坦言，過去這一個月實在是百感交集，相信台北市參加了一次世界大戰，還好將來歷史上會記載，台北市有一種高素質市民，整個疫情都沒訴諸強硬手段，例如派警察抓人等，除了週末市場人流管制、按照身分證字號分流外，都沒有用國家公權力做強硬手段。

柯文哲認為，這在整個人類歷史上，台北市用一種呼籲的方法請大家合作，竟然可以有效控制疫情，還是給其他國家很大榜樣，純粹用訴諸高素質自動自發達到效果。

指揮中心17日表示，新增175例本土病例，為100例男性、75例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於年6月3日至6月16日。個案分佈以新北市87例最多，其次為臺北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及臺中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增19例死亡個案，共計為男性11位、女性8位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月8日至6月12日，確診日介於5月15日至6月14日，死亡日介於6月8日至6月15日。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）